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Dünya

Kıbrıs'a barış futbolla geliyor...

Kıbrıs sorununda gelecek ay başlayacak çözüm müzakereleri öncesi ilk adım futbol için atılıyor

19 Ekim 2013 11:43

Hazırlanan çözüm tasarısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üzerindeki futbol ambargosunun kaldırılması öngörülüyor.
 
Futbola çözüm formülü bizzat FIFA Başkanı Joseph Blatter tarafından yürütülüyor.

Formülde, Rum ve Türk kesiminin uluslararası müsabakalarda tek bir futbol takımıyla temsil edilmesi öngörülüyor.

Bu gerekçeyle Kıbrıslı Türk ve Rum futbol federasyonlarının başkanları 5 Kasım'da İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA'nın merkezine davet edildi. Kritik toplantıda UEFA Başkanı Michel Platini de hazır bulunacak.

Toplantıda Kuzey Kıbrıs'a uygulanan futbol ambargosunun kaldırılması hedefleniyor.

Ambargolar altındaki Kıbrıs Türk takımları hiçbir uluslararası karşılaşmada yer alamazken, Türk takımlarıyla Ada içinde veya dışında hazırlık maçı yapamıyor. Ambargolar yüzünden Türk takımları Kıbrıs'ta kamp dahi yapamıyor.

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