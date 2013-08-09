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Dünya

Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail enerji anlaşması imzaladı

Enerji bakanlarının imza attığı mutabakat anlaşması, üç ülkenin 'enerji tedariği güvenliğini, sürdürülebilir kalkınmayı ve bölgesel işbirliğini' güçlendirmesini öngörüyor

09 Ağustos 2013 00:54

Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail hükümetleri enerji alanında işbirliği anlaşması imzaladı.

BBCTürkçe'nin haberine göre, enerji bakanlarının imza attığı mutabakat anlaşması, üç ülkenin "enerji tedariği güvenliğini, sürdürülebilir kalkınmayı ve bölgesel işbirliğini" güçlendirmesini öngörüyor.

Ayrıca, Doğu Akdeniz'de üretilen elektriğin Avrupa Birliği enerji pazarına sunulmasını amaçlayan EuroAsia Interconnector projesinin önemine vurgu yapılıyor.

Yunan Enerji Bakanı Yannis Maniatis, "Hiç şüphe yok ki enerji sektöründeki, özellikle hidrokarbondan faydalanmada gelişmeler ile Asya ve Avrupa'nın su altı kablosuyla bağlanması Doğu Akdeniz'de istikrar için önemli bir etkendir" dedi. Rum Bakan Yorgo Lakkotrypis de, elektrik ve doğal gaz projelerinin Avrupa Komisyonu tarafından ön onay aldığını hatırlattı.

Kıbrıs adası açıklarında Rum yönetimi tarafından doğal gaz arama faaliyetleri yürütülmesine Türkiye, Kıbrıslı Türklerin hakkının gözardı edildiği gerekçesiyle itiraz ediyor. Avrupa ülkeleri ise özellikle doğal gazda Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmak için Kıbrıs doğal gazına umutla bakıyor.

 

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