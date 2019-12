-KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI'NDAN TEPKİ LEFKOŞA (A.A) - 02.06.2011 - Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), aldıkları sahte alkolden dolayı Bodrum'da 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan zehirlenme olayı konusunda, zehirlenmeye neden olan içkilerin KKTC'den ithal edildiği iddialarına tepki gösterdi KTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve KKTC'deki bazı basın organlarında yer alan haberlerde 'Bodrum'daki bir tekne gezisi esnasında ikram edilen alkollü içkilerden tüketen 21 kişiye metil alkol zehirlenmesi teşhisi konduğunun ve bu zehirlenmeye sebep olan içkilerin de KKTC'de üretildiği'' iddialarına yer verildiğine işaret edilerek, ''Öncelikle bu olay neticesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diler, halen daha rahatsızlığı devam edenlerin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz'' denildi. Açıklamada, ''resmi makamların araştırmalarının devam ettiği süreç içerisinde, kesinleşen hiçbir bulgu ortada yokken, zehirlenmeye sebep olan içkilerin KKTC'den ithal edildiğinin iddia edilmesinin talihsiz bir açıklama olduğu'' kaydedildi. ''Soruşturma süreci bitmeden yapılan bu açıklamaların art niyetli ve gerçekleri yansıtmadığına'' işaret edilen KTSO açıklamasında şöyle denildi: ''KKTC'de Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli denetim altında olan 4 tane AB standartlarında üretim yapan içki üreticisi firma bulunmaktadır. Bu firmalar KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli denetlendikleri gibi Türkiye'ye ihraç ettikleri ürünler Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Mersin İl Kontrol Laboratuarı Müdürlüğü tarafından da denetlenmektedir. Bir diğer ifadeyle KKTC'den ihraç edilen her alkollü içecek Türkiye'de devlet laboratuarlarında analizi yapılmadan ülkeye sokulmamaktadır. Türkiye'nin bu konudaki mevzuatı gayet açık ve katıdır. Vurgulamak istediğimiz bir diğer konu ise, metil ve etil alkol üretiminin KKTC'de olmamasıdır. Her türlü alkol Türkiye ve Avrupa Birliği'nden ithal edilmekte, KKTC'ye girişinde kontrol edilmekte, üretim esnasında kontrol edilmekte, ihraç edilirken kontrol edilmekte, ayrıca ihraç edilen ülke bu ürünü kontrol etmektedir. Bu bağlamda üretilen bir ürünün metil alkol zehirlenmesi yaratması mümkün değildir.'' -''KKTC'DE 'MERDİVEN ALTI'' ÜRETİM YOK''- ''KKTC vergi mevzuatları gereği, Türkiye'den farklı olarak alkollü içeceklerde ÖTV olmadığından ve sürekli denetlemelerden dolayı 'merdiven altı üretim' diye nitelendirilen ve sahte olarak kabul edilen üretimlerin KKTC'de yapılmadığı'' ifade edilen açıklamada, ''böyle zehirlenme vakalarının KKTC'de daha önce hiç yaşanmamış olmasının bu gerçeği kendiliğinden gösterdiği'' belirtildi. KKTC'ye yılda ortalama 1 milyona yakın turist geldiği ve Türkiye'de yaşanan metil alkol zehirlenmesi gibi vakaların şimdiye kadar hiç yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, ''Sözü geçen teknede bulunan birçok üründen sadece Eagle Blow markası KKTC'li bir üreticiye aittir. Bu marka ise 6 Nisan 2011 tarihinde, Türkiye'ye ithal edilirken, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Mersin İl Kontrol Laboratuar Müdürlüğü tarafından muayene edilmiş ve analiz raporuna göre Türkiye'ye ithal edilmiştir. Bu raporlar elimizde mevcuttur'' denildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: ''KKTC'de kontrol edilen, sağlık belgesi alan, Türkiye'ye girişte sağlık belgesi alan bu ürünün Bodrum'da soruşturma tamamlanmadan zehir saçtığını iddia edenlerin niyetlerini gerçekten merak ediyoruz. KKTC ekonomisinin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan alkollü içeceklerin, ihracatının artmaya başladığı bu dönemlerde hiçbir dayanak olmadan, soruşturma tamamlanmadan zehirlemelere sebep olduğunu iddia edenleri kınıyoruz. KKTC ekonomisine büyük zarar verecek olan bu haksız iddiaların düzeltilmesini talep etmekteyiz.''