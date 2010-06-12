Kıbrıs Türk Hava Yollar'nda neler oluyor?

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Kıbrıs Türk Hava Yolları'nin (KTHY) kötü gidişatı için Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu'yu görevlendirdi. Topçu KTHY hakkında hazırladığı raporda, çalışanlara ödenen ücretlerin THY'da çalışanlara ödenen ücretlerin çok üstünde olduğunu ve çok fazla personel çalıştığı bu nedenle bazı tedbirlere gidilmesi gerektiğini iletti.

Hürriyet gazetesi yazarı Vahap Munyar " THY'nin KKTC Temsilcisi KTHY'de çalışan personel kadar maaş alamıyor" başlığıyla (12 Haziran 2010) yayımlanan yazısında "Atlasjet, Pegasus ya da bir başkası, yani özel sektör mantığı KTHY’de hakim olmadıkça, ayakta durması zor görünüyor" dedi. Munyar'ın yazısı şöyle:

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, bir süre önce Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’yu çağırdı:

- Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) durumu iyi gitmiyor. Siz THY’de başarılı işler yapıyorsunuz. KTHY’ye nasıl yardımcı olabilirsiniz?

- Ben bir inceleme yaptırayım. Size bilgi sunarım.

Hamdi Topçu, KKTC’ye THY’den bir ekip gönderdi. İnceleme sonrası rapor önüne geldi:

- KTHY’de 800’ü aşkın personel var. Bu sayı çok yüksek. İşletme giderleri de aynı şekilde. Bu operasyon aynı şekilde şirket seyrederse dayanamaz.

Topçu, raporu alıp Cemil Çiçek’i aynı doğrultuda bilgilendirdi. Varılan karar, THY’nin yönlendireceği bir yöneticinin KTHY’ye gönderilmesi yolunda oldu.

Bunun üzerine THY, Ocak 2010’da Bilal Ekşi’yi KTHY’ye gönderdi. Şirketteki sıkıntıların aşılmasına dönük ilk adım, aşırı personel yükünün hafifletilmesi yönünde atıldı.

Bundan sonrasını Topçu’dan dinleyelim:

- KKTC Hükümeti’yle konuştuk. KTHY’den 137 kişinin başka görevlere kaydırılması kararı alındı.

- Sonra ne oldu?

- Tam operasyon başlayacakken 137 kişinin görevlerine döndürülmesine karar verdiler.

- Siz ne yaptınız?

- Biz de Bilal Ekşi’ye, “Orada fazla yapacak bir şey yok, dön gel” dedik.

- Sonra galiba KTHY’den alacaklarınız konusunda da onları sıkıştırmaya başladınız değil mi?

- THY, halka açık bir şirket. Daha uzun süre alacaklar konusunda bekleyemezdik. Mecburen harekete geçtik.

Topçu, bu noktada KTHY’deki personel giderlerinin yüksekliğine şu örneği verdi:

- THY’nin KKTC’deki temsilcisi, KTHY’deki birçok elemandan daha düşük maaş alıyor.

- Bu bir gösterge midir?

- Elbette. Bizim dışarıdaki temsilcilerimiz, “dış görev” nedeniyle normalden biraz yüksek maaş alır. Buna rağmen, KKTC’deki temsilcimizin maaşı, KTHY’deki ortalama personel maaşından daha düşük kalıyor.

- Yani?

- Bak, biz Anadolujet’i 20 kişiyle yönetiyoruz. Anadolujet, KTHY’den daha büyük bir şirket. Önemli yolcu kapasitesine ulaştı.

- Ama Anadolujet, THY’nin altyapısını kullanıyor.

- Bedelini ödeyerek Turkish Ground Services’ten (TGS) hizmet alıyor.

Sonunda THY, KTHY’den elini çekti, KKTC Hükümeti de şirkete “özel ortak” almak için ihaleye çıktı...

Şartnameyi 8 şirket aldı, tek teklif Atlasjet’ten gitti. Satışı frenlemek isteyenler, teklif zarfını ortadan kaldırdı, tartışma büyüdü...

Bunun üzerine KKTC Hükümeti devreye girip, Pegasus’a, “İhaleyle ilgilen” çağrısı yaptı...

Atlasjet, Pegasus ya da bir başkası, yani özel sektör mantığı KTHY’de hakim olmadıkça, ayakta durması zor görünüyor...