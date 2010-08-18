-KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ LEFKOŞA (A.A) - 17.08.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum tarafına, ''Tehditleriniz, ambargo ve izolasyonlarınız bir anlaşmaya yardımcı olmuyor, tersine Kıbrıs Türk halkı arasında size duyulan tepkiyi artırıyor'' diye seslendi. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanlığında görev devir teslimi, bu akşam KTBK Karargahında düzenlenen törenle yapıldı. Korgeneral Hilmi Akın Zorlu, görevini Korgeneral Adem Huduti'ye devretti. Korgeneral Zorlu, törende yaptığı veda konuşmasında, Kıbrıs adasında 36 yıl önce tesis edilen barış, huzur ve güven ortamının ve KKTC'nin mücahit Türk halkının varlığının korunması ve güvenliğinin sağlanmasının önemini dile getirdi. Zorlu, konuşmasının sonunda KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a da ''Sizler bizim ebedi dostumuz, mücahit Kıbrıs Türk halkının önderi, annesi, babası, tarihi danışma organı ve güvencesisiniz. Sizlere Allah'tan uzun ömürler diliyor, saygılarımızı sunuyoruz'' diyerek seslendi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekatı ile doğrudan ilgili olan KTBK Komutanlığının Kıbrıs Türkü için yaşam, karanlıktan aydınlığa geçiş, özgürlük, güvenlik ve egemenlik olduğunu söyledi. ''KTBK Komutanlığı 1974 Mutlu Barış Harekatı'nın hemen ötesinde kurulmuş ve adada barışı sağlamakla kalmamış bugüne kadar sürdürülmesini temin etmiştir'' diyen Eroğlu, bugün adada barışın olması ve iki halk, iki ayrı yönetimin yan yana yaşamasının yegane sağlayıcısının KTBK olduğunu söyledi. ''Tüm iyi niyetli çabalarımıza, 1974 yılından bugüne anlaşma kapılarını sürekli açık tutmamıza ve gösterdiğimiz özverilere rağmen, hala bizlere spordan tutun kültürel, ekonomik ve siyasal alanlarda izolasyonlar uygulaması medeni dünya için ciddi bir çelişkidir'' diyen Eroğlu, Kıbrıs konusunda anlaşma çabalarını uzatmaya gerek olmadığını, bunun için hedefin yıl sonu olarak belirlendiğini söyledi. Konuşmasında, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'a çağrıda bulunarak, ''Geliniz bu işi hak ve adalet ilkelerini gözeterek halledelim. Kıbrıs'da var olan gerçekler temelinde bir anlaşma yaparak, gelecek nesiller için güzel bir başlangıç yapalım. Kıbrıs'ı uluslarımızın zıtlaştığı değil, uzlaştığı bir işbirliği adası haline getirelim'' diyen Eroğlu, Hristofyas'ın bu yönde bir niyeti olduğu takdirde Türk tarafının buna hazır olduğunu söyledi. KTBK Komutanlığı görevini devralan Korgeneral Adem Huduti de KKTC'nin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını her ne pahasına olursa olsun korumanın en kutsal görevleri olacağını vurguladı.