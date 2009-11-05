'Kıbrıs sorunu'nun çözümü önemli

T24 - Türkiye'nin AB üyeliği ve ikili münasebetler konularını ele almak için Türkiye'ye gelen İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband "Kıbrıs sorunun çözümünün Türkiye'nin AB üyeliğini kolaylaştıracağını" söyledi.



Milliband, Türkiye'de ve ortadoğuda gerçekleşen olayları CNNTURK'e yorumladı.







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Kıbrıs konusunda çözüm olacak mı?

Tabi mümkün herşey siyasetten ibaret. İmkansız değil. Anlaşmaya varıldığında BM bu konuyla ilgilenmeli ve başkanlara destek verilmeli.



2004'te Annan kararlarını Rum kesimi reddetti, Türk tarafı ise kabul etti ve AB ülkeleri çözüm sonrası için vaatlerde bulundular ama hiç bir zaman bu vaatler gerçekleşmedi...

Herkes sorumlu ama çok büyük bir tehlike var. Herkes birbirini suçluyor. AB üzerine düşeni yerine getirmeli. Taraflar birbilerini suçlayarak zaman kaybetmemeli. Türk tarafının evet demesi çözümü getirmedi. Bunun için her iki tarafın da "evet" demesi ve çözümün gerçekleşmesi için çaba göstermesi gerekiyor.

Ben şuna inanıyorum . İki lider de çözüm için kararlı. Çözüm istiyor. Papandreu ile görüştüm onlar da çözüm istiyor, Erdoğan da çözüm istiyor. Böyle bir isteklilik, her iki tarafın da çözüm istemesi bir daha bulunamaz. Zaman anlaşma zamanıdır.



Türkiye, Kıbrıs'a ambargo kalkmazsa limanlarımızı açmayacağız diyor...

Kıbrısın çözümü Türkiye'yi AB'ye yakınlaştırır ve AB üyeliği çok daha kolaylaşır. Bu konu aralık ayında Davutoğluyla da konuşulacak. İngiltere, Türkiye'nin dostu ve müttefiği ama Türkiye de sorumluluklarını yerine getirmeli.



Irak işgaline İngiltere de katıldı. Bu operasyon sizce başarı mı yoksa bir trajedi mi?

Kimsenin beklemediği, istemediği bir yıkım oldu. Zor bir altı yıl yaşandı. 2003'te alınan karar iyi bir niyetle alınmıştır. BM'nin aldığı kararları uygulamayan bir rejim vardı. O zaman bu nedenle böyle bir karar alınmıştı . Ancak bunun çözümü başarısız oldu. Sorun çeken, acı çeken Irak halkı oldu. Ama hala bu kargaşanın düzelmesi için bir fırsat, bir şans var. Ancak bu çözüm ocak ayındaki seçimlere kadar alınan kararlara bağlı, yani Irak'a bağlı.

Şiddet olayları rahatsız edici bir boyutta. Bu olayların sebebi seçimlerin yakınlaşmasıdır. Yine de şiddet olaylarının sona ermesi için ABD'nin bu ülkeden çekilmesi gerekiyor. Yönetimi tamamen Irak'a bırakılmalı ve toprak bütünlüğü de anlaşmayla sağlanamalıdır.



Irak'ın geleceği için tahminleriniz 10 yıl içinde parçalanmış bir Irak mı yoksa toparlanmış mı bir Irak mı?

Irak'ın toprak bütünlüğü önemlidir. Parçalanmak hem Irak hem de bölge ülkeleri için iyi değil.



Türkiye'nin 'Kürt sorunu' hakkında düşünceleriniz nelerdir.

Kürt sorunuyla mücadelede başbakanı ve hükümeti destekliyorum. Doğru va akılcı adımlar atılmıştır. Hükemet verdiği sözlere sadık kalmıştır. Bu dönemde, bu sorunun çözümünde iniş-çıkışlar olur ama yine de hükümetin desteğe ihtiyacı var.



Sizin de o bölgeyi etkilemeniz mümkün mü? Saldırları engellemeniz mümkün mü?

Biz hem Türkiye'nin hem de bölgesel Kürt yönetiminin dostuyuz. Onlarla da görüştük ancak sizin düşüncüşlerinizi düşündüğümüz gibi onların bağımsızlığını ve içişlerini de düşünmemiz gerekiyor.



İsrail ve Suriye arasındaki sorunda Türkiye'nin üstlendiği sorumluluk için düşünceniz nelerdir.



Türkiye'nin bölgede görev üstlenmesi çok çarpıcı ve Davutoğlu'nun görev alması, sorumluluk üstlenmesi çok önemli. Barış herkesin çıkarına. Güvenilir bir rota tanımlanmalı ve buna uyulmalı ABD de bu konuda kararlı davranmalı.



Size Türkiye'nin dış politikasının göre ekseni mi kayıyor?

Umuyorum böyle olmaz. Türkiye coğrafi açıdan hem doğu, hem batıya yakın. Batıyı da büyük bir ortağı olarak görüyor. Ancak doğu ile de bağlantısını koparmamalı. Doğu ile de ortak değerleri var. O bölgeyle ilişki kurmayın demek olmaz. Türkiye'nin bu politikası önemlidir.



İran'ın nükleer planı için G-20 zirvesinde yaptırım sinyali verildi. Askeri operasyon bir seçenek mi?

Diplomatik davranmak en iyi yöntemdir. Yüzde 100 diplomatik olarak yanaşmak istiyoruz. Diplomasiden yanayız. İlerleyebildiğimiz kadar diplomatik yoldan ilerlemek istiyoruz. İran'ın nükleer silahı sadece israil için değil tüm bölge için bir tehdit oluşturuyor. İran'ın nükleer gücü çevre ülkeleri de harekete geçiriyor ve İranla yarışa giriyorlar. Böylece çevre ülkeler de nükleer silahlanmak isteyeceklerdir zamanla. Biz İran'ın normal bir şekilde davranmasını istiyoruz. İranı mağdur etmek istemiyoruz. Sadece sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz.



israil hakkında görüşlerinizi anlatabilir misiniz?

Biz nükleer silahsız bir ortadoğu istiyoruz ama İran'ı engellemeden bunu yapamazsınız.



İran seçimleri sonucunda yaşanan olaylar için görüşünüz nelerdir.

İran hükümetinin, İran halkına haklarını vermesi gerekiyor. 30. yıl dönümü çok hassas bir dönem. İran tercihini ortaya koymalı. İran halkı batıdan nefret etmiyor, sadece saygı bekliyor, biz de bu saygıyı göstermeye çalışıyoruz.