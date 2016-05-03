Kıbrıs Rumlar için vize zorunluluğu kalktı



Türkiye, vize muafiyeti koşullarından biri olarak aralarında Kıbrıs'ın da bulunduğu 11 AB üyesi için vize zorunluluğunu kaldırdı. Karar salı günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu, AB ile yapılan mülteci anlaşmasının uygulanması karşılığında Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması için Türkiye'den yerine getirmesi beklenen 72 kriterden biriydi.

Brüksel'deki AB yetkilileri Türkiye'nin bu kararını bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. AB yetkililerin verdiği bilgilere göre Türkiye şimdiye kadar 60'ın üzerindeki kriteri yerine getirmiş durumda.

AB ile üyelik müzakerelerinde Kıbrıs en zorlu konuların başında geliyor. Haber ajansı Reuters'a göre Ankara'daki bir hükümet temsilcisi, Kıbrıslı Rumlara vize zorunluğunun kaldırılmasının Kıbrıs'ın devlet hukuku açısından tanındığı anlamına gelmediğini söyledi.

AB Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması konusundaki görüşünü yarın açıklaması bekleniyor. Ancak Komisyon'un kararı tavsiye niteliği taşıyor. Vize muafiyeti için AB üyesi ülkelerin ve AB Parlamentosu'nun da onayı gerekiyor.