T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kıbrıs Rum yönetimi yasağı kaldırdı LEFKOŞA (A.A)

18 Ekim 2011 23:33

-Kıbrıs Rum yönetimi yasağı kaldırdı LEFKOŞA (A.A) - 18.10.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi, bugün öğleden sonra, KKTC vatandaşlarının, KKTC kimliği ile Rum tarafına geçişlerine önce yasak getirdi, daha sonra, Kıbrıs Türk tarafının girişimleri sonucu bu yasağı kaldırdı. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Rum yönetiminin sınır kapılarından KKTC kimliği ile geçişlere yasak getirmesinin kendilerinin yoğun girişimleri sonucunda iptal edildiğini açıkladı. Özersay, Türk Ajansı-Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamda, Rum yönetiminin eski uygulamaya geri döndüğünü, daha önce nasıl geçiş yapılıyorsa aynen devam edeceğini bildirdi. KKTC kimliğiyle geçişlere yasak getirilmesi konusundaki duyumlar üzerine Rum Başkanlık Komiseri Yorgos Yakovu ile telefon görüşmesi yaparak, konu hakkında izahat istediğini ifade eden Özersay, Yakovu'nun, bir süre sonra kendisini arayarak bilgi verdiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24