-Kıbrıs Rum yönetimi yasağı kaldırdı LEFKOŞA (A.A) - 18.10.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi, bugün öğleden sonra, KKTC vatandaşlarının, KKTC kimliği ile Rum tarafına geçişlerine önce yasak getirdi, daha sonra, Kıbrıs Türk tarafının girişimleri sonucu bu yasağı kaldırdı. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Rum yönetiminin sınır kapılarından KKTC kimliği ile geçişlere yasak getirmesinin kendilerinin yoğun girişimleri sonucunda iptal edildiğini açıkladı. Özersay, Türk Ajansı-Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamda, Rum yönetiminin eski uygulamaya geri döndüğünü, daha önce nasıl geçiş yapılıyorsa aynen devam edeceğini bildirdi. KKTC kimliğiyle geçişlere yasak getirilmesi konusundaki duyumlar üzerine Rum Başkanlık Komiseri Yorgos Yakovu ile telefon görüşmesi yaparak, konu hakkında izahat istediğini ifade eden Özersay, Yakovu'nun, bir süre sonra kendisini arayarak bilgi verdiğini söyledi.