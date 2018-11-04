Kıbrıs Rum Yönetimi, Navtex ilan etti

Kıbrıs Rum Yönetimi, Türk tarafının tüm uyarılarına rağmen adanın güneyindeki parsellerde doğalgaz sondajı yapmak için Navtex ilan ettiğini açıkladı.



Rumların ilan ettiği Navtex’e göre, 10 Kasım’dan 25 Şubat 2019 tarihine kadar 10’uncu parselde sondaj çalışmaları yer alacak.

NTV'den Selim Sayarı'nın haberine göre, Rum yönetimi, Amerikan Exon Mobil ve Katar Petrol ortaklığından oluşan konsorsiyumun sondaja başlayacağı gerekçesiyle bölgeyi deniz trafiğine kapatan bir Navtex yayımladı.

Türkiye, Rumların tek yanlı hidrokarbon araştırmalarına, Türk münhasır ekonomik bölgeleriyle çakışan parseller bulunduğu ve Kıbrıslı Türklerin devre dışı bırakılarak haklarının gaspedildiği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Navtex nedir?

Denzicilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemdir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex cihazı bulunmalıdır.

Navtex, MF yani orta dalga boyu frekansından yayın yapar. Yaklaşık 400 deniz mili (740 km) mesafeye kadar yayın gönderilebilmektedir. Aynı zamanda GMDSS biriminin ( Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini ) 'in de bir parçasıdır. Navtex, 4 saatte bir yayın yapar. 10 dakikadan fazla yayın yapılamaz.