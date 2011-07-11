-KIBRIS RUM KESİMİNDE PATLAMA LEFKOŞA (A.A) - 11.07.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde Limasol yakınlarında bulunan Evengelos Florakis askeri üssünde sabah saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi. Rum haber kaynakları, üste 98 adet barut dolu konteyner olduğunu, iki tanesinde yangın çıkması sonucu patlamanın meydana geldiğini belirtti. Patlamada 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, üsten birçok ambulansın ayrıldığı haber veriliyor. Rum Milli Muhafız Ordusu komutanı Petros Çalidikis'in patlama yerinde olduğu ve kriz masası oluşturulduğu öğrenildi. Üssün yakınlarındaki Vasiliko'da bulunan iki elektrik santralinin çalışması durduruldu ve Kıbrıs Rum kesimi genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Patlamadan dolayı bölgede yoğun duman olduğu ve görüş açısının düştüğü haber veriliyor.