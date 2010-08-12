-KIBRIS RUM KESİMİNDE BİR KUYUDA KEMİKLER BULUNDU LEFKOŞA (A.A) - 12.08.2010 - Kıbrıs Rum kesiminde eski bir kuyunun dibinde, Kıbrıslı Türk kayıplara ait olduğuna inanılan kemikler bulundu. Kayıpların akıbetini belirlemek amacıyla Otonom Kayıp Şahıslar Komitesi uzmanlarının, güney Lefkoşa'nın "Parissino" semtinde yaptıkları kazılarda, 1963-1964 yılları arasında öldürülen Kıbrıslı Türklere ait olduğuna inanılan kemik kalıntılarına ulaşıldı. İleriki günlerde başka kemiklere de ulaşılacağının düşünüldüğü belirtildi. Rum basınına göre, 1963'te söz konusu bölgenin ekilebilir arazi olması ve pek çok kuyu bulunmasından dolayı, Kıbrıslı Türklerin hangi kuyuya gömüldüklerinin tespiti, pek çok görgü tanığının ifadesi sonrasında yapıldı. Bulunan kemikler, Otonom Kayıp Şahıslar Komitesi laboratuvarına götürülerek incelemeye alınacak.