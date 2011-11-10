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Ekonomi

Kıbrıs Rum Kesimi kumarhane açılmasına izin verecek LEFKOŞA (A.A)

10 Kasım 2011 14:02

-Kıbrıs Rum Kesimi kumarhane açılmasına izin verecek LEFKOŞA (A.A) - 10.11.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi Ekonomi Bakanlığı'nın Rum tarafının içerisinde bulunduğu ekonomik krizden çıkabilmesi için hazırladığı ve yakın zamanda duyurulması beklenen yeni önlemler paketinde, kumarhanelerin açılmasına izin verilmesi önerisinin de bulunduğu bildirildi. Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Ekonomi Bakanlığı'nın hazırladığı önlemler paketinde, yüksek gelirli kesimden alınan vergilerin arttırılması, devlet memurlarının maaş artışlarının iki yıl süreyle dondurulması ve kumarhanelerin açılmasına izin verilmesi gibi önlemler yer alıyor. Habere göre, Rum hükümet yetkilileri, kumarhanelerin açılmasına izin verilmesi sürecinin hızlı sağlanması durumunda, 2012 yılında verilecek izinlerden elde edilecek gelirin 300 ila 500 milyon avroyu bulabileceğini, bunun da ekonomik anlamda büyük rahatlama sağlayacağını düşünüyor.

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