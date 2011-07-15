-KIBRIS RUM KESİMİ GERGİN LEFKOŞA (A.A) - 14.07.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Zigi'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde 11 Temmuz'da meydana gelen patlamanın ardından yaşananlar siyasi gerginliğe dönüşüyor. Patlamaya neden olan, üç yıl önce İran'dan Suriye'ye götürülürken el konulan barut dolu 98 konteynırın üste tutulmasının sorumlusu olarak gösterilen Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'a istifa çağrısı yapılıyor. Muhalefet, olay günü istifa eden Rum Savunma Bakanı Kostas Papakostas ile Rum Milli Muhafız Ordusu Başkomutanı Petros Çalikidis'in istifalarının, Hristofyas'ın bu konudaki yükümlülüklerini örtbas etmeye yeterli olmadığı görüşünde. Halk da patlama ve Vasiliko'daki elektrik santralinin yangın yüzünden devre dışı kalmasıyla meydana gelen olaylara öfkeli. Rum başkanlık sarayı çevresinde eylem yapan halk, sorumluların bir an önce bulunmasını istiyor. Rum lider Hristofyas'ın oğlu Hristos Hristofyas, 15 Temmuz 1974'te Yunan Cuntası'nın Kıbrıs'ta Makarios'a karşı yaptığı darbeye atıfta bulunarak, patlamayı ''ikinci darbe'' olarak nitelendirdi. Hristos Hristofyas, Facebook'taki sayfasında, Rum başkanlık sarayı çevresindeki gösterilerle ilgili şu ifadeleri kullandı: ''1974 yılında demokrasiyi devirerek bir kez başkanlık sarayını istila etmişlerdi. Bugün, faşistler ikinci kez başkanlık sarayını istila etmeye çalışıyor. Bu olmayacak! Halk acı içerisinde ve 11 Temmuz faciasıyla ilgili sorumlulara, bu sorumluluklarının yüklenmesi için prosedürler başlatıldı. Demokratik bir toplum olarak demokrasinin savunulması ve adaletin sağlanması için toplanmalıyız. Kahrolsun Faşizm.''