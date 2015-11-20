"Kıbrıs özelleştirmeyi kabul etmeyince Türkiye su akışını durdurdu"

KKTC hükümetinin, Türkiye'den gönderilen suyun özel şirket tarafından yönetilmesi önerisini kabul etmediği ve bunun üzerine Türkiye'nin vanayı kapatarak su akışını durdurduğu iddia edildi.

Vatan’da yer alan habere göre, KKTC hükümetinin, Mersin Anamur'dan gönderilen suyun yönetilmesi konusunda Türkiye'nin 'özelleştirme' önerisini kabul etmeyerek belediyelerin yetkilendirilmesi konusunda ısrar etmesi Türkiye'nin su akışını durdurmasına neden olduğu iddia edildi. Anamur'daki vanayı kapatan Türkiye, KKTC'deki Geçitköy barajına su akışının yanı sıra, yatırımlar için para akışını da durdurdu. Bu uygulama nedeniyle, bazı belediyelerin ve bakanlıkların yatırım projeleri askıya alındı. Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı bir haftadır su akışının durduğunu doğrulayarak, “Siyasiler krize çözüm üretmeli” dedi.

Yatırım bütçeleri durdu

Türkiye'nin KKTC hükümetine tepki olarak yatırım bütçeleri için öngörülen parayı göndermeyi askıya aldı. Türkiye'nin bu hamlesiyle “Madem ki herşeyi yönetebiliyorsunuz, o zaman yol, kaldırım, yağmur direnaj gibi sorunlarınızı da kendi olanaklarınla çözünüz” mesajı verdiğini belirten yetkililer beklenen yağışların görülmemesi nedeniyle ciddi bir kuraklık tehlikesinin yaşandığı KKTC'de Anamur suyunun tek umut olduğuna dikkat çekti.

Hükümet ortakları toplandı

Bu arada 'su krizi' hükümet ortaklarından Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde masaya yatırıldı. Başbakan Ömer Kalyoncu ve bazı bakanların yanı sıra CTP Başkanı Mehmet Ali Talat ile hükümet ortağı Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile bazı bakanlar da toplantıya katıldı. Toplantı sonrası çözüm için AKP hükümeti ile diyaloga geçilerek sorunun çözülmesi kararlaştırıldı.

Yönetim sorunu Edinilen bilgiye göre Türkiye projenin idame ettirilebilmesi için bu konuda uzman mühendisler yetiştirdi ve suyun bu kişiler tarafından yönetilmesini istiyor. KKTC hükümeti ise halkın özelleştirmeye sıcak bakmadığı gerekçesiyle, sorumluluğu belediyelerin üstlenmesinde ısrar ediyor. 2012 yılında Türkiye ile KKTC devleti arasında imzalanan Ekonomik Program'da suyun yönetimine ilişkin, yap-işlet-devret, yap-işlet ve kamu özel ortaklığı modelleri öngörülmüştü. Türkiye kanadı bu maddeyi göz önünde bulundurarak suyu özel bir şirketin yönetmesini talep ediyor.