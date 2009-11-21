T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kıbrıs müzakerelerinin tutanakları çalındı

Kıbrıs’la ilgili son 1 yıldır yürütülen kapsamlı çözüm müzakerelerinin binlerce sayfalık tutanakları, bilgisayar ortamında çalındı.

21 Kasım 2009 02:00

T24 - Kıbrıs’la ilgili son 1 yıldır yürütülen kapsamlı çözüm müzakerelerinin binlerce sayfalık tutanakları, bilgisayar ortamında çalındı. Talat, Rum istihbaratına gönderme yaptı.

Kıbrıs müzakere tutanakları, Birleşmiş Milletler adına arabulucuk yapan Alexander Downer'in yardımcısının bilgisayarına girilerek çalındı.

Olay, 1 yılı aşkın süredir kapsamlı çözüm müzakereleri çerçevesinde görüşen ve 53 kez biraraya gelen liderlerin son toplantısı öncesi ortaya çıktı.

Bomba etkisi yaratan hırsızlığın, Birleşmiş Milletler adına arabuluculuk yapan Alexander Downer'in yardımcısının bilgisayarına girilerek yapıldığı ve tüm müzakere tutanaklarının çalındığı belirtildi.

Asistanın bilgisayarındaki şifrelere ulaşan hırsız ya da hırsızlar, bu sayede BMinn New York'taki merkezinde bulunan veri tababına girerek binlerce sayfalık belgeyi ele geçirdi.

Belgelerde, tutanakların yanı sıra Downer'in değerlendirme notları ve öngörüleri de yer alırken, yine Downer'in garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin başbakanları ve diğer yetkililerle yaptığı görüşmelerin ayrıntıları da bulunuyor.

Olayın arkasında Rum İstihbarat Servisi'nin bulunduğundan şüphelendiğini belirten Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, “Bunun bir gazetecinin işi olamayacağını, bazı istihbarat örgütlerinin işi olabileceğini düşünüyorum. Maksat Downer’e baskı ve şantaj yapmak, müzakereleri çökertmek” şeklinde konuştu.

Olayda, çözüm karşıtı Diko Partisi ve aşırı sağcı Edek Partisi’nin yanı sıra bu iki partiye yakınlığıyla bilinen kilisenin de parmağı olabileceği öne sürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24