Kıbrıs müzakerelerinin tutanakları çalındı

T24 - Kıbrıs’la ilgili son 1 yıldır yürütülen kapsamlı çözüm müzakerelerinin binlerce sayfalık tutanakları, bilgisayar ortamında çalındı. Talat, Rum istihbaratına gönderme yaptı.



Kıbrıs müzakere tutanakları, Birleşmiş Milletler adına arabulucuk yapan Alexander Downer'in yardımcısının bilgisayarına girilerek çalındı.



Olay, 1 yılı aşkın süredir kapsamlı çözüm müzakereleri çerçevesinde görüşen ve 53 kez biraraya gelen liderlerin son toplantısı öncesi ortaya çıktı.



Bomba etkisi yaratan hırsızlığın, Birleşmiş Milletler adına arabuluculuk yapan Alexander Downer'in yardımcısının bilgisayarına girilerek yapıldığı ve tüm müzakere tutanaklarının çalındığı belirtildi.



Asistanın bilgisayarındaki şifrelere ulaşan hırsız ya da hırsızlar, bu sayede BMinn New York'taki merkezinde bulunan veri tababına girerek binlerce sayfalık belgeyi ele geçirdi.



Belgelerde, tutanakların yanı sıra Downer'in değerlendirme notları ve öngörüleri de yer alırken, yine Downer'in garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin başbakanları ve diğer yetkililerle yaptığı görüşmelerin ayrıntıları da bulunuyor.



Olayın arkasında Rum İstihbarat Servisi'nin bulunduğundan şüphelendiğini belirten Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, “Bunun bir gazetecinin işi olamayacağını, bazı istihbarat örgütlerinin işi olabileceğini düşünüyorum. Maksat Downer’e baskı ve şantaj yapmak, müzakereleri çökertmek” şeklinde konuştu.



Olayda, çözüm karşıtı Diko Partisi ve aşırı sağcı Edek Partisi’nin yanı sıra bu iki partiye yakınlığıyla bilinen kilisenin de parmağı olabileceği öne sürülüyor.

