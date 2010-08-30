-KIBRIS MÜZAKERELERİNE YARIN DEVAM EDİLECEK LEFKOŞA (A.A) - 30.08.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmayı amaçlayan müzakerelere, 3 haftalık aranın ardından yarın yeniden başlıyor. En son 10 Ağustosta bir araya gelen liderler, Lefkoşa ara bölgede yarın saat 10.00'da başlayacak görüşmede mülkiyet konusu ele alınmaya devam edilecek. Eylül ayında yapılacak görüşmelerde, tarafların, mülkiyet başlığına ilişkin kapsamlı görüşlerini masaya koyacağı daha önce duyurulmuştu. Yarınki görüşmede, eylül ayının görüşme programının de belirlenmesi bekleniyor. Liderler ayrıca, bu akşam Hristofyas'ın evinde akşam yemeğinde bir araya gelecek. Eroğlu, 28 Temmuz akşamı Lefkoşa'daki ikametgahında Hristofyas ve eşini akşam yemeğinde konuk etmişti. Bu arada, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay ile Rum yönetimi Başkanlık Komiseri Yorgos Yakovu, liderlerin yarınki görüşmesi öncesinde bugün biraraya geldi.