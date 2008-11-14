Kıbrıs müzakerelerinde 'üç sepet' modeli

Kıbrıs’taki yeni müzakere süreci kapsamında Kıbrıslı Türk ve Rum liderler, görüşmelerini sürdürüyor. BM’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Downer, müzakarelerde “üç sepet modeli”nin uygulanmaya başlandığını söyledi.



Kıbrıslı Türk lider Mehmet Ali Talat ile Rum lider Dimitris Hristofyas'ın Kıbrıs müzakereleri kapsamında dün bir kez daha bir araya geldi. Liderler, Lefkoşa ara bölgede 2,5 saat süren 8. görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadan bölgeden ayrıldı. Görüşmeye ilişkin kısa bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, "müzakerelerde iyi bir ivme yakalandığını, bunun korunması gerektiğini" söyledi.



Sepette neler var?



Liderlerin yargı sistemini de konuşmaya başladıklarını belirten Downer, bir sonraki görüşmenin 17 Kasım Pazartesi günü yapılacağını ve bu görüşmede "çözümsüzlüklerin aşılması mekanizmasının ele alınacağını" açıkladı.



Müzakerelerde "üç sepet modelinin" uygulanmaya başladığını belirten BM yetkilisi, birinci sepete anlaşmazlıkları, ikinci sepete anlaşılan konuları, üçüncü sepete de anlaşma sağlanması güç olan konuları koyduklarını belirtti.



“Kıbrıs karmaşık bir sorun”



Downer, Haziran 2009'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce bir çözüm olup olmayacağı sorusuna, herhangi bir zaman kısıtlaması olmaması gerektiği, görüşmelerin 2009'da da devam edeceği ve Kıbrıs sorununun karmaşık bir sorun olduğu yanıtını verdi.



