Kıbrıs müzakerelerinde ikinci tur yarın başlıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri
Dimitris Hristofyas, 11 Eylül 2008'de başlayan ve ilk turu 6 Ağustosta
tamamlanan müzakerelerin ikinci turunun ilk görüşmesi için yarın Lefkoşa ara
bölgede bir araya gelecek.
Taraflar, ikinci tur müzakerelere "Yönetim ve Güç Paylaşımı" ana başlığı
altında bulunan "Federal Yürütme" ile başlayacak. Yönetim ve Güç Paylaşımı
başlığı altında görüşülen "Federal Yürütme", bu başlık altında ele alınan
konularda, hiçbir yakınlaşma sağlanamayan tek konu oldu.
Rum tarafı burada, başkan ve başkan yardımcısının tek liste üzerinden ve
ağırlıklı oyla doğrudan halk tarafından seçilmesini öngören bir başkanlık
sistemi önerirken, Kıbrıs Türk tarafı üyelerinin senato tarafından ve tek liste
üzerinden ayrı ayrı çoğunlukla seçileceği, İsviçre modelindeki gibi bir
başkanlık konseyi sistemi önerdi.
Taraflar ilk turda, uzlaşmaya vardıkları ve varamadıkları konuları
belirleyerek 30 ortak metin hazırladı.
Müzakerelerin ilk turunda pozisyonlarını ortaya koyan taraflar, Lefkoşa ara
bölgede yaklaşık 11 ay süren görüşmelerde Kıbrıs sorununu 6 ana başlık üzerinden
görüştü. Taraflar arasında oldukça fazla derin görüş ayrılıkları bulunduğu
görüldü.
Müzakerelerde sırasıyla, Yönetim ve Güç Paylaşımı, Mülkiyet, AB, Ekonomik
Konular, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler ana başlıkları ele alındı. Taraflar,
tüm başlıkları görüştükten sonra, yeniden Yönetim ve Güç Paylaşımı başlığına
dönerek, bu başlık altındaki "Vatandaşlık, Yabancılar, Göç ve İltica" konusunu
da masaya yatırdı.
Yönetim ve Güç Paylaşımı, AB ile Ekonomik Konular başlıklarında kısmen
ilerleme kaydeden taraflar, Mülkiyet, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler
konularında ise herhangi bir yakınlaşma sağlayamadı.
Tarafların 3 Eylülde yapması planlanan görüşmesi, henüz resmen açılmayan
Yeşilırmak kapısından 2 Eylülde ayin için KKTC'ye geçecek bazı Rumların,
prosedüre uymaması nedeniyle KKTC'ye geçememesini gerekçe gösteren Rum tarafının
görüşmeye katılamayacağını açıklaması yüzünden yapılamamıştı.
Taraflar,
yarınki görüşmenin ardından 17 Eylülde de bir araya gelecek ve BM Genel Kurul
çalışmaları nedeniyle görüşmelere 2 Ekime kadar ara verilecek.
Hristofyas, Genel Kurul çalışmalarına katılacak. Aynı tarihlerde Talat'ın da
New York'ta olması bekleniyor.