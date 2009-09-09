Kıbrıs müzakerelerinde ikinci tur yarın başlıyor

Taraflar, ikinci tur müzakerelere "Yönetim ve Güç Paylaşımı" ana başlığı altında bulunan "Federal Yürütme" ile başlayacak. Yönetim ve Güç Paylaşımı başlığı altında görüşülen "Federal Yürütme", bu başlık altında ele alınan konularda, hiçbir yakınlaşma sağlanamayan tek konu oldu.

Rum tarafı burada, başkan ve başkan yardımcısının tek liste üzerinden ve ağırlıklı oyla doğrudan halk tarafından seçilmesini öngören bir başkanlık sistemi önerirken, Kıbrıs Türk tarafı üyelerinin senato tarafından ve tek liste üzerinden ayrı ayrı çoğunlukla seçileceği, İsviçre modelindeki gibi bir başkanlık konseyi sistemi önerdi.

Taraflar ilk turda, uzlaşmaya vardıkları ve varamadıkları konuları belirleyerek 30 ortak metin hazırladı.

Müzakerelerin ilk turunda pozisyonlarını ortaya koyan taraflar, Lefkoşa ara bölgede yaklaşık 11 ay süren görüşmelerde Kıbrıs sorununu 6 ana başlık üzerinden görüştü. Taraflar arasında oldukça fazla derin görüş ayrılıkları bulunduğu görüldü.

Müzakerelerde sırasıyla, Yönetim ve Güç Paylaşımı, Mülkiyet, AB, Ekonomik Konular, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler ana başlıkları ele alındı. Taraflar, tüm başlıkları görüştükten sonra, yeniden Yönetim ve Güç Paylaşımı başlığına dönerek, bu başlık altındaki "Vatandaşlık, Yabancılar, Göç ve İltica" konusunu da masaya yatırdı.

Yönetim ve Güç Paylaşımı, AB ile Ekonomik Konular başlıklarında kısmen ilerleme kaydeden taraflar, Mülkiyet, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler konularında ise herhangi bir yakınlaşma sağlayamadı.

Tarafların 3 Eylülde yapması planlanan görüşmesi, henüz resmen açılmayan Yeşilırmak kapısından 2 Eylülde ayin için KKTC'ye geçecek bazı Rumların, prosedüre uymaması nedeniyle KKTC'ye geçememesini gerekçe gösteren Rum tarafının görüşmeye katılamayacağını açıklaması yüzünden yapılamamıştı.

Taraflar, yarınki görüşmenin ardından 17 Eylülde de bir araya gelecek ve BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle görüşmelere 2 Ekime kadar ara verilecek.

Hristofyas, Genel Kurul çalışmalarına katılacak. Aynı tarihlerde Talat'ın da New York'ta olması bekleniyor.



