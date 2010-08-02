-KIBRIS MÜZAKERELERİNDE HEDEF "YIL SONUNA KADAR ÇÖZÜM" LEFKOŞA (A.A) - 02.08.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, devam eden Kıbrıs müzakerelerinde hedeflerinin yıl sonuna kadar çözüm olduğunu söyledi. Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Kaya Türkmen, güven mektubunu KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'na sundu. Türkmen, Cumhurbaşkanlığı'na gelişinde askeri törenle karşılandı. Büyükelçi Türkmen, güven mektubunu sunarken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kendisini KKTC'ye tam yetkili Büyükelçi olarak atadığına dair mektubu sunmaktan büyük gurur ve kıvanç duyduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Gül'ün en iyi dileklerini Cumhurbaşkanı Eroğlu'na iletti. KKTC-Türkiye ilişkilerinin hangi derecede bulunduğunun herkesin malumu olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin halkı ve devletiyle daima KKTC'nin yanında olacağını kaydeden Türkmen, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözümün hem Türkiye hem de KKTC'nin ortak arzu ve hedefi olduğunu vurguladı. Büyükelçi Türkmen, BM parametreleri çerçevesinde, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin olacağı çözüm çabalarını daha ileriye taşımak için çalışacaklarını ifade etti. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu da güven mektubunu aldıktan sonra yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün atama mektubunu memnuniyetle aldığını ifade ederek, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerinin daha da geliştiğini, ilişkilerde birbirine güvenin esas olduğunu kaydetti. Büyükelçi'yi kutlayan ve Kıbrıs müzakerelerinin devam ettiği bir zamanda görevine atandığını hatırlatan Eroğlu, Türkmen'in, KKTC ve anavatanın ilişkilerinin geliştirilmesi için en iyi şekilde çalışacağına inandığını söyledi. Kıbrıs'ta müzakerelerin BM parametreleri çerçevesinde bir anlaşma ile sonuçlandırılması çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Eroğlu, KKTC'nin ''tabii ki yok sayılamayacağını, anavatanla Kıbrıs'ta kalıcı, yaşayabilecek, Kıbrıs Türkünün huzur ve güven içinde yaşayabileceği bir anlaşma için uğraştıklarını'' ifade etti. Hedeflerinin yıl sonuna kadar kalıcı bir anlaşmaya ulaşmak olduğunu, bu süreçte Büyükelçi ile istişarelerini sürdüreceklerini kaydeden Eroğlu, Türkmen ile en iyi işbirliğini sürdüreceklerini belirtti. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Türkmen'in güven mektubunu sunması sırasında, KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mustafa Tokay, Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Kudret Özersay, KKTC Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Aytuğ Plümer, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği üst düzey diplomatları da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Eroğlu, daha sonra, Büyüykelçi Türkmen onuruna yemek verdi.