Kıbrıs müzakerelerinde finale geliniyor!

Birleşmiş Milletler, tarafların hangi yöntemle müzakere edebileceğini belirlemek amacıyla 2 hafta süreyle yoğun mekik diplomasisi başlatacak.Kıbrıs'ta tarafların müzakerelere devam edebilmek için öne sürdüğü koşullarda karşılıklı uzlaşma sağlanırsa, garantör ülkelerin de yer alacağı çoklu konferans toplanması amacıyla görüşmeler yapılacak. Aksi takdirde 4 yıldan beri aralıksız devam eden Kıbrıs müzakereleri başarısızlıkla sona erecek.

Birleşmiş Milletler adına müzakereleri yürüten arabulucu Alexander Downer, ilk kez bir basın toplantısı düzenledi. İki kesimi birbirinden ayıran yeşil hattaki Ledra Palas otelinde gerçekleşen toplantıda Downer, tarafların hangi koşullarda müzakerelere devam edebileceğini görmek için mekik diplomasisine başlayacağını açıkladı.

BM son kez mekik dokuyacak

Downer liderler arasında mekik dokuyarak, yeni şartlarda kurulması talep edilen müzakerelerin yöntemini belirleyecek. Bu süre boyunca liderler biraraya gelmeyecek. Arabulucu Downer, iki tarafı da müzakerelere devam etmeye ikna edebilirse Rumların AB dönem başkanlığını üstleneceği Temmuz ayından önce çok taraflı konferans toplanması amacıyla taraflar son tur görüşmeleri yapacak.

Müzakereler başarısız olabilir

Türk ve Rum liderler arasında 4 yıldır süren müzakerelerde özlü konularda uzlaşma sağlanamamıştı. Türk tarafı tıkanıklığın aşılabilmesi için garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de yer alacağı çoklu konferans talep ediyor. Rumlar “iç meselelerde uzlaşma sağlanamadı” gerekçesiyle buna karşı çıkıyor.

Kıbrıs'ta finale geliniyor

BM arabulucusu Downer, Genel Sekreter’in yaz aylarında çoklu konferans yapılması konusunu gündeminde bulundurduğunu ancak bunun için tarafların müzakere edip edemeyeceğinin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Tarafların beklentileri çerçevesinde müzakereler sürdürülebilir ve taraflar ilerleme sağlayabilir ve uzlaşabilirse, Genel Sekreter, Rumların AB dönem başkanı olacağı 1 Temmuz’dan önce çoklu konferans toplanması çağrısı yapacak. Aksi takdirde 4 yıldır aralıksız devam eden çözüm çabaları başarısızlıkla sona erecek.