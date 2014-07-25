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Dünya

Kıbrıs müzakerelerinde diplomatik skandal: Rum lider masayı yumrukladı

Rum lider müzakere masasında kontrolünü kaybederek, ‘Benim istediğim olacak’ diye bağırmaya başladı, gözlüğünü fırlattı, sigara yaktı, masa yumrukladı, heyetini bırakıp gitti

25 Temmuz 2014 10:59

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki müzakere masasında kontrolünü kaybederek diplomatik bir skandala imza attı. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile buluşan Anastasiadis, kendi istediklerinin kabul edilmesi gerektiğini belirterek, önce bağırmaya başladı, gözlüklerini fırlattı, kapalı mekânda sigara üzerine sigara yaktı ve masayı yumrukladı.

KKTC, Rum ve BM heyetlerinin şaşkın bakışları altında yaşanan skandal, başkent Lefkoşa’da BM denetimindeki ara bölgede müzakerelerin yapıldığı binada meydana geldi.

Anastasiadis, Eroğlu’nun ‘Geçmişte varılan anlaşmaların kabul edilmesi’ talebi üzerine sinirlendi. Kontrolünü kaybeden Anastasiadis, “Bugüne kadar kabul edilenler beni ilgilendirmez, sadece benim kabul edeceğim konular görüşülmeli” diye bağırmaya başladı. Masadan kalkan ve sigara yakan Anastasiadis, Rum ve Türk eski liderler Dmitris Hristofyas ve Mehmet Ali Talat’ın anlaşmaya vardıkları konuları ‘yok’ saydığını söyledi. Giderek daha fazla sinirlenen Anastasiadis, gözlüklerini fırlattı, bir sigara daha yaktı ve masaya yumruğunu vurdu.

 

Heyetini bıraktı gitti

 

Ömer Bilge’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, KKTC heyeti ise, soğukkanlı bir şekilde Anastasiadis takip etti. Rum ve BM heyeti Anastasiadis’i sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Sinirli bir şekilde masa çevresinde dolaşan Rum lider, ardından kendi heyetini geride bırakarak müzakerelerden ayrıldı.

 

BM gizlemeye çalıştı

 

BM, Türk ve Rum müzakere heyeti, yaşadıkları şokla bir süre sessiz kaldı. Müzakereleri yürüten BM’nin Kıbrıs misyon şefi Lisa Buttenheim, Türk ve Rum heyetlere, “Bu odada olanlar bu odada kalsın, gizli kalsın, bilinmesin” dedi. Rum liderin kontrolünü yitirmesi müzakerelerin kesilmesi anlamına gelmedi. BM, planlandığı şekilde Türk ve Rum liderlerin 15’er gün arayla yeniden buluşacağını duyurdu.

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