-KIBRIS MÜZAKERELERİNDE "MÜLKİYET" GÖRÜŞÜLDÜ LEFKOŞA (A.A) - 22.07.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bugün yaptıkları görüşmede mülkiyet konusundaki karşılıklı önerilere ilişkin görüşleri ele aldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile görüşmeden dönüşünde yaptığı açıklamada, Rum tarafının sunduğu öneri ve düşüncelere ilişkin görüş ve tenkitlerini müzakere masasına koyduklarını ve bu çerçevede görüştüklerini belirtti. Kıbrıs'ta 15 Temmuz darbesi ve 20 Temmuz Barış Harekatının yıl dönümlerinin geride kaldığını, ''birkaç cümleyle'' bu konulara da girildiğini ifade eden Eroğlu, genel olarak mülkiyeti tartıştıklarını bildirdi. Eroğlu, Hristofyas'ın 20 Temmuz'da verilen mesajlardan bir rahatsızlık dile getirip getirmediği sorusu üzerine, her 20 Temmuz'da Türkiye'nin askeri ve sivil kanadından mesajlar gönderildiğini ifade ederek, ''Bu mesajlara alışmış olması gerekir'' dedi. Güney Kıbrıs tanımasa da KKTC'nin ayrı bir devlet olduğunu, hükümetler arasındaki mesaj teatilerinin gayet normal olduğunu kaydeden Eroğlu, ''Her şeyi hazmetmeleri mümkün değil, ama neticede biz ayrı bir devletiz, onlar ayrı bir devlet. Müzakere masasında da bu gerçekler tartışılır, ama kısa tartışmadan sonra mülkiyete dönülür. Bizim esas üzerinde durduğumuz mülkiyet konusudur, diğerleri zaten bilinen şeylerdir. Mülkiyette bugüne kadar onların sunmuş olduğu birkaç öneri var, onları değerlendirdik. Bizim sunmuş olduğumuz öneriler var, onları değerlendirdik ve önümüzdeki toplantıda da mülkiyetle devam etme kararı aldık. Şu anda bu noktadayız'' diye konuştu. Eroğlu, iki tarafın da kendi halklarının menfaatleri doğrultusunda öneriler sunduğunu kaydetti. Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun dün İsrail'e giderken Larnaka havalaanında Hristofyas ile görüşmesinde yaptığı açıklamaya ilişkin bir soru üzerine Eroğlu, ''Görüşleri kendilerini bağlar'' dedi.