-KIBRIS MÜZAKERELERİ LEFKOŞA (A.A) - 01.09.2010 - BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer, liderlerin ''Mülkiyet'' konusunda önemli bir görüş birliğine varmayı başarmalarının, doğrudan müzakereler için oldukça büyük bir adım teşkil edeceğini söyledi. Downer, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile görüştü. Rum radyosunun haberine göre, Downer, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, BM'nin 3 Eylül Cuma günü yapılacak olan görüşmeyi, özellikle de 7 ve 10 Eylülde tam gün yapılacak görüşmeleri beklediğini kaydetti. Downer, ''Mülkiyet konusunu görüşeceğimiz bu süreç, oldukça ilginç bir süreç olacak'' dedi. ''Tam gün sürecek olan müzakerelerde, her iki liderden de mülkiyet konusunda masaya öneriler koymalarını bekleyip beklemediğine'' yönelik bir soruya Downer, ''Müzakereleri nasıl ele alacaklarını söylemek liderlere kalmıştır'' yanıtını verdi. ''Mülkiyet konusunda görüş birliğine varılmasının müzakereler için çok önemli bir adım olacağını'' kaydeden Downer, ''Biz, iki tarafın mülkiyet konusunda ilerlemeleri ve çalışmaya devam etmelerini çok istiyoruz. Umarız önümüzdeki 10 gün içinde meydana gelecek olanlar, bu yönde katkıda bulunacak şeyler olur'' dedi. Liderler, 3 Eylüldeki görüşmede, mülkiyete ilişkin kapsamlı önerilerini karşılıklı sunacaklar, 7 ve 10 Eylül de ise önerilere ilişkin tam gün görüşme yapacaklar.