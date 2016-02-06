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Dünya

Kıbrıs'ta müzakereler ertelendi

8 Şubat'ta liderler arasında yapılacak olan görüşme KKTC Cumhurbaşkanı'nın hastalığı sebebiyle ertelendi

06 Şubat 2016 23:27

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın rahatsızlığı nedeniyle, 8 Şubat'ta "Kıbrıs Sorunu"na çözüm bulunması amacıyla liderler arasında yapılacak olan görüşme ertelendi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, "Kıbrıs Sorunu"na çözüm bulunması amacıyla yürütülen müzakereler çerçevesinde 8 Şubat Pazartesi günü yapılacak liderler görüşmesinin ertelenmesine Akıncı'nın hastalığının sebep olduğu bildirildi. 

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yaşadığı bronşit hastalığı nedeniyle evde ve istirahatta olduğu öğrenildi.

Kıbrıs'ta yoğunlaştırılmış müzakereler çerçevesinde Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis en son 28 Ocak'ta ara bölgede bir araya gelmişti. 

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