Kıbrıs müzakereleri çıkmaza girdi

Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde sürdürülen müzakerelerde perşembe günü Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis'in planlanan görüşmesi iptal oldu. Rum kesimi okullarında 1950 yılında Yunanistan ile birleşme konusunda yapılan referandumun (Enosis plebisiti) yıllık olarak anılması kararı nedeniyle iki taraf arasında gerginlik yaşanmıştı.

Rum tarafından çarşamba günü Lefkoşa'da yapılan açıklamada Türk lider Mustafa Akıncı'nın görüşmeye katılmacağını bildirdiği belirtildi. Rum lider Nikos Anastasiadis twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Akıncı'nın yarınki görüşmeye katılmama kararını üzüntüyle karşıladığını” belirterek, ancak diyaloğu her zaman için devam ettirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Akıncı: Kıbrıslı Türklerin sabrı taştı

Mustafa Akıncı ise yaptığı yazılı açıklamada, Rum tarafına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Akıncı açıklamasında, "Rum tarafı yaptığı yanlıştan dönmek yerine, bizi suçlamayı sürdürmekte ve müzakere etmek istemediğimiz için mazeret uydurduğumuzu iddia etmektedir” ifadesini kullandı. Müzakerelerde son 21 ayda sağlanan ilerlemede Kıbrıs Türk tarafının aldığı inisiyatiflerin büyük rolü bulunduğunu belirten Akıncı, ancak "Rum tarafında aynı yaklaşımı ne yazık ki göremediklerini, 16 Şubat günü yaşananların da bardağı taşırdığını” ifade etti.

Akıncı ve Anastasiadis'in katılımıyla 16 Şubat Perşembe günü ara bölgedeki BM tesislerinde yapılan görüşmelerde Rum kesimi okullarında 1950 yılında Yunanistan ile birleşme konusunda yapılan referandumun yıllık olarak anılması kararına ilişkin gerginlik yaşanmıştı. Akıncı'nın bu kararın iptal edilmesini istemesi üzerine Anastasiadis toplantı salonunu terk etmiş ve görüşmeler yarıda kesilmişti.

Mustafa Akıncı'nın sözcüsü Barış Burcu ise çarşamba günü yaptığı açıklamada "Umarız kısa zamanda gerekli yeni tarih belirlenir” şeklinde konuştu. Burcu, Rum tarafının aldığı karara işaret ederek, "Alınan bu yanlış kararın geçersiz kılınması için hem siyasi düzeyde, hem idari düzeyde somut adım atılmasını beklediklerini” de sözlerine ekledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/dpa, JD/BK