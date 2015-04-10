Kıbrıs müzakereleri bilgisayar oyunu oldu

Yarım asırdır devam eden Kıbrıs sorunu bilgisayar oyunu haline geldi. Sosyal medyada ilgi gören oyunda KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis'in Lefkoşa ara bölgede gerçekleştirdikleri müzakereler konu alınıyor.

Oyunun yapımcısı ise gazeteci Nazmi Pınar. Projeyi hayata geçirmesi ile “Cyprus Players” sosyal medyada ilgi görmeye başladı. BM binasında gerçekleşen müzakere süreçlerinin konu alındığı oyunda, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Espan Barth Eide de yer alıyor.

Oyunda, BM Kıbrıs Espan Barth Eide karakterini, oyunu oynayan kişi kontrol ediyor. Oyunda Türk tarafı KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu müzakere masasında oturan taraf. Ancak Rum lider Nikos Anastasiadis ise masadan kaçan taraf.

Oyunda amaç BM Kıbrıs özel temsilcisi Espan Barth Eide aracılığı ile Anastasiadis'i sandalyeye oturtmak. Bilgisayarınızda oyunu oynarken SPACE tuşuna basarak Eide'nin önündeki sandalyeyi ittirmesini sağlayarak, Anastasiadis'i müzakere masasına oturtmaya çalışıyorsunuz ve oyunu oynayan bunu başarırsa 10 puan kazanıyor.

Müzakere masasının etrafında geçen bilgisayar oyununda bir ayrıntı da, masanın hemen arkasındaki duvarda asılı BM'nin Kıbrıs ile ilgilenen eski Genel Sekreterleri, Koffi Annan, Javier Perez de Cuellar, Boutros Botros-Ghali ve şu anki Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un fotoğrafları var.

Oyun, Rum lider Anastasiadis'in müzakere masası çevresinde koşarak tur atması ve oyunu oynayanların BM Kıbrıs özel temsilcisi Espan Barth Eide'yi kontrol etmesi ile devam ediyor. Bu esnada ise oyunu oynayanlar için altta fon müziği olarak, Kıbrıs adasına ait olan anonim şarkı, Dillirga çalıyor.

Oyunda 100 puanı yakalayan kullanıcılar Ada'da Çözümü sağlamış oluyor ve oyun sona eriyor. Oyunun sonunda Rum Lider Anastasiadis ve Türk Lider Eroğlu, BM Kıbrıs özel temsilcisi Espan Barth Eide ile beraber halkı selamlıyor ve havai fişekleri gökyüzünü süslüyor. Bu esnada ise fon müziği olarak, Michael Jackson’dan “We are the world" çalışıyor.

Oyuna buradan ulaşabilirsiniz.