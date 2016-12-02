Kıbrıs müzakereleri 9 Ocak'ta yeniden başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, dün gece BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin ev sahipliğinde bir araya geldikleri yemekte müzakerelerde gelinen aşama ve nasıl devam edileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü, yaptığı yazılı açıklamada, liderlerin, müzakerelere hemen devam etme konusunda anlaştığını belirtti. Açıklamada "Liderler, müzakerecilerine çözümlenemeyen bütün konularda ilerleme sağlamak amacıyla görüşmelere devam etmeleri talimatını verdi." ifadesi kullanıldı.

"Liderler 9 Ocak'ta Cenevre'de bir araya gelecek"

Akıncı ve Anastasiadis'in, mümkün olan en kısa sürede kapsamlı çözüm hedefi doğrultusunda buluşacaklarına işaret edilen açıklamada, "Liderler, 9 Ocak 2017'de Cenevre’de bir araya gelmeyi kararlaştırdılar. Taraflar, 11 Ocak 2017'de kendi haritalarını sunacaklar. 12 Ocak’ta da garantör ülkelerin de katılacakları uluslararası konferans toplanacak. Gerekli görülmesi halinde ilgili diğer taraflar da konferansa davet edilecek." ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs'ta müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı. Taraflar, 20-21 Kasım'da İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında yürütülen müzakerelerden Rum yönetiminin beklenen adımları atmaması nedeniyle sonuçsuz ayrılmıştı.

İsviçre'de 7-11 Kasım'da yapılan görüşmenin devamı niteliğindeki Mont Pelerin zirvesinin amacı, hem toprak meselesinde kriterlerin görüşülmesi hem de garantör ülkelerin katılacağı beşli konferansın tarihinin belirlenmesiydi.