-KIBRIS MÜZAKERELERİ "OLUMLU ATMOSFERDE GEÇTİ" LEFKOŞA (A.A) - 28.07.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas arasında Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Lefkoşa ara bölgede yapılan görüşme iki saat sürdü. TAK ajansının haberine göre, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, mülkiyet başlığını ele almaya devam eden liderlerin bugün "çok iyi ve olumlu bir atmosferde" yaklaşık iki saat görüştüklerini belirtti. Downer, temsilcilerin de bu konuyu görüşmeye devam etmek üzere cuma günü biraraya geleceklerini, liderlerin ise gelecek hafta 4 Ağustosta, ardından da 10 Ağustosta görüşeceklerini anımsattı. Alexander Downer, bu gece liderler, temsilciler ve eşlerinin, Derviş Eroğlu'nun evinde akşam vereceği yemekte biraraya geleceklerini, yemeğe kendisinin de katılacağını belirtti. BM diplomatı bugünkü görüşmenin ayrıntısıyla ilgili bir soru üzerine, bu tür müzakerelerde görüşmenin zaman zaman beklendiği kadar iyi geçmeyebileceğini, bu durumun değişken olduğunu kaydederek, ancak bugünkü görüşmenin çok iyi bir atmosferde geçtiğini yineledi. Downer, görüşmenin özüne inemeyeceğini, sadece Kıbrıs'ta değil, dünyanın her yerinde bu tür görüşmelerde bir gizlilik bulunmasının doğal olduğunu belirtti.