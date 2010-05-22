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Kıbrıs liman teklifini kabul etmedi

Kıbrıs Rum Yönetimi, KKTC'nin 3 limanının açılmasına karşılık, Türkiye'nin Tüm limanların Rumlara açılması önerisinin "kabul edilmesinin söz kon

22 Mayıs 2010 03:00

T24- Kıbrıs Rum yönetimi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun dün yaptığı, KKTC'nin 3 limanının açılmasına karşılık, Türkiye'nin Tüm limanların Rumlara açılması önerisinin "kabul edilmesinin söz konusu olmadığını" açıkladı.


Kıbrıs Rum yönetimi Sözcüsü Stefanos Stefanu, Rum radyosuna yaptığı açıklamada, Davutoğlu'nun, KKTC'nin Girne ve Gazimağusa limanları ile Ercan Havaalanının açılmasına karşılık, Türkiye'nin tüm limanlarını Rum uçak ve gemilerine açılması önerisini, "Türkiye'nin yükümlülüklerini ihlal" olarak niteledi.

Stefanu, Rum yönetiminin böyle bir teklifi kabul etmesinin söz konu olmadığını ifade ederek, taahhütlerini yerine getirmede Türkiye'nin AB'ye karşı yükümlü olduğunu savundu.

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