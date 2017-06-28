Kıbrıs sorununa iki kurucu devletin eşitliğine dayalı federal çözüm sağlamak amacıyla düzenlenen Kıbrıs Konferansı İsviçre'de başladı. Konferans, Birleşmiş Milletler’in ev sahipliğinde, İsviçre’nin dağ kasabası Crans-Montana’da Le Regent Kongre Merkezi’nde geçekleştiriliyor. Ocak 2017’de başlayan ve 5 aylık aradan sonra yeniden toplanan konferansta, Kıbrıs’taki tarafların yanı sıra, garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere yer alıyor.

Toplantılara, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yanısıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü Jonathan Allen katıldı. Konferansa gözlemci olarak katılan AB’yi, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmerman ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Pieter Van Nuffel temsil ediyor.

Akıncı’dan üç dilde merhaba

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, konferansın yapılacağı binaya girerken basın mensuplarına hitaben Türkçe, Rumca ve İngilizce olarak “merhaba” dedi. Rum lider Anastasiadis gazetecileri selamlarken “Umutluyum, her zaman umut vardır” derken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’tan “Burayı beğendim, gerektiği kadar burada kalacağım” sözleri işitildi. Binaya ilk gelen Rum lider Anastasiadis oldu. Anastasiadis’i AB temsilcisi Timmerman, Cumhurbaşkanı Akıncı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, İngiliz yetkili Allen ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu izledi.

Garantörlerin de katıldığı 2. bir masada “Güvenlik ve Garantiler” ele alınacak

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, ilk konferans toplantısı ve daha sonra taraflarla gerçekleştirdiği görüşmelerde hazırladığı açıklanan ortak belgeyi sunmayacağını açıkladığı konferansta, bugüne kadar müzakere edilen ancak uzlaşılamayan konular ele alınacak. Konferansta ayrıca garantörlerin de katıldığı 2. bir masada “Güvenlik ve Garantiler” başlığı ele alınacak. “Güvenlik ve Garantiler” başlığı, 12 Ocak’tan sonra yeniden siyasi düzeyde görüşülecek.

#unıtecyprus now eylemde

Bu arada bir süreden beridir Kıbrıs'ta çözüm için eylemler gerçekleştiren çok toplumlu vatandaşlar inisiyatifi #UniteCyprusNow eylemlerine Kıbrıs Konferansı'nın yapıldığı Crans-Montana'da devam ediyor. İsviçre'ye gelen grup, konferansın yapıldığı bina civarında eylem yapıyor.