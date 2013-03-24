Kıbrıs iflasın eşiğine geldi

Kıbrıs Rum kesimi, 'mevduatlarda kesinti' öngören talebini reddettiği Troyka ile yeni bir uzlaşmaya vardı. Anlaşma pazartesi gününe kadar tamamlanmazsa, ülkeye AB'den "acil nakit" akışı kesilecek. Bu durumda, Rum Kesimi'nin iflas edebileceği ve Euro bölgesinden çıkabileceği belirtiliyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, kurtarma paketi konusunda IMF, Avrupa Birliği Merkez Bankası ve Avrupa Birliği yetkililerinden oluşan Troyka ile uzlaşma sağladı.

Uzlaşmaya göre; ülkenin en büyük bankası olan Kıbrıs Bankası'ndaki 100 bin Euro üzerindeki tüm mevduatlardan yüzde 20 oranında vergi alınacak. Diğer bankalardaki 100 bin Euro üzerindeki mevduatlardan ise yüzde 4 oranında kesinti yapılacak.

Selim Sayarı'nın ntvmsnbc'deki haberine göre, Rumların AB ile en geç Pazartesi günü anlaşmayı tamamlaması gerekiyor. Aksi takdirde AB Merkez Bankası krizdeki bankalara sağladığı "acil nakit" akışını kesecek. Salı günüyse bankalar açılacak. Sorun çözülmeden yaralı bankaların açılması durumunda ülkenin gerçek anlamda iflas edeceği ve Euro’dan çıkmak zorunda kalacağı belirtiliyor.

İflastan kurtulmak için 17 milyar Euro talep eden Rum yönetimine 10 milyar Euro’luk bir destek verme kararı alan Euro Bölgesi Maliye Bakanları, açığın kapatılması için mevduat vergilerinin artırılmasını istemişti.

Buna göre 100 bin Euro altındaki hesaplardan yüzde 6.75, bu limitin üzerindeki hesaplardan ise 9.9 oranında vergi alınması öngörülüyordu. Hafta başında yapılan oylamada 56 sandalyeli Rum parlamentosu, tek bir "evet" oyu çıkmadan öneriyi reddetmişti.



Kredi kartları iptal



Öte yandan günlük hayattaki sıkıntılar da devam ediyor, benzin istasyonlarıyla birçok işletme, kredi kartı kabul etmiyor. Önünde uzun kuyruklar oluşan ATM’lerdeyse 260 Euro günlük limit var ve birçok makinada para kalmadı. Temel gıda toptancıları nakitle çalışmaya başladı. Rum kesiminde, ekonomik açıdan Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı 1974’ten daha kötü günler yaşanıyor.



Yabancıların gözü 'Kuzey'de



Ülkedeki yabancılar ise paralarını kurtardıktan sonra kuzeydeki Türk bankalarına yatırmanın yollarını arıyor. İki taraftaki bankalar arasında işlem yapılamamasından ötürü mevduatlarını bavulla KKTC’ye taşımak isteyenler bile var. Rum kesimindeki mevduat sahipleri, KKTC’de faaliyet gösteren Türk bankalarına yönelmek istediklerini belirterek Türkiye’de güçlü ve güvenilir bankacılık sistemi bulunduğunu söylüyorlar. Özellikle İngilizler, yatırımlarını Türk bankalarına taşıyabilmek için KKTC’den yasal düzenleme talep ediyor.