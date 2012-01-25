-Kıbrıs için önce rapor beklenecek BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 25.01.2012 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, özel danışmanı Alexander Downer'dan Mart sonunda Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin değerlendirme alacağını; Downer'ın raporunun olumlu olması halinde, Nisan sonunda ya da Mayıs başında çok taraflı konferans düzenleme niyetinde olduğunu açıkladı. Genel Sekreter Ban, Greentree görüşmelerinin dün sona ermesinin ardından bugün BM Genel Merkezinde basına açıklamalarda bulundu. Genel Sekreterin yanında KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas da yer aldı. Genel Sekreter Ban açıklamasında, iki hafta içinde taraflardan mülkiyet konusundaki veri paylaşımını tamamlamalarını istediğini belirterek, Şubat sonunda Kıbrıs müzakerelerinin durumu konusunda Güvenlik Konseyi'ne rapor sunacağını belirtti. Ban, özel danışmanı Alexander Downer'dan Mart sonunda Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin değerlendirme alacağını; Downer'ın raporunun olumlu ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyumlu olması halinde, iki tarafla yapılacak görüşmelerden sonra Nisan sonunda veya Mayıs başında çok taraflı konferans düzenleme niyetinde olduğunu açıkladı. -Görüşmeler güçlü ve yoğun oldu- Ban şöyle konuştu: ''İki taraf Greentree'ye 3 ana sorunu çözmek için geldi; yürütmenin seçimi, mülkiyet ve vatandaşlık. Liderlerden bu zamanı, kararlı ilerlemek için kullanmalarını istedim. Bu son iki gündeki görüşmeler güçlü ve yoğun oldu, ancak kısıtlı ilerleme sağlandı. Liderlere bu sürecin Kıbrıslılara ait olduğunu ve Kıbrıslılar tarafından yönetildiğini hatırlattım. BM burada taraflara çözüm empoze etmek için bulunmuyor.'' Genel Sekreter Ban, bundan sonraki sürece ilişkin olarak ise iki hafta içinde taraflardan mülkiyet konusundaki veri paylaşımını tamamlamalarını istediğini belirterek, Şubat sonunda Kıbrıs müzakerelerinin durumu konusunda Güvenlik Konseyi'ne rapor sunacağını söyledi. Ban, Downer'ın ise bugün BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs müzakereleri konusunda brifing vereceğini bildirdi. Ban, özel danışmanı Alexander Downer'dan Mart sonunda Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin değerlendirme alacağını; Downer'ın raporunun olumlu ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyumlu olması halinde, iki tarafla yapılacak görüşmelerden sonra Nisan sonunda veya Mayıs başında çok taraflı konferans düzenleme niyetinde olduğunu açıkladı. Ban şunları kaydetti: ''Müzakerelerin bu aşamasında, yoğun bir şekilde olsa bile, ivmeyi sürdürmek ve müzakerelere devam etmek yeterli değil. Liderlerden nihai anlaşmaya ilerlemeleri yönünde kararlı adımlar atmalarını istedim. BM, kalıcı bir anlaşmaya varılmasının tüm Kıbrıslıların yararına olduğuna inanmaya devam etmektedir. Bu kapsamda özel danışmanım Downer ve ekibi sürece yardımcı olabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir.'' Açıklamanın sonunda Ban, iki liderle el sıkıştı ve gazetecilere poz verdi; her üçlü görüşmenin ardından olduğu gibi yine gazetecilerden soru almadı. BM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Downer'ın Mart ayında Genel Sekretere sunacağı rapor olumlu olursa süreç devam edecek, ancak rapor olumsuz olursa BM'de ''bunun sürecin başarısız olması anlamına geleceği için sorumluluğunun Kıbrıslı liderlerde olacağı'' yönünde bir düşünce hakim. Hristofyas'ın New York'a varır varmaz yaptığı ''iç meseleler hallolmadıkça çok taraflı konferansa gidilemeyeceği'' yönündeki açıklamasının ve görüşünün ise Ban Ki-mun'un bugünkü açıklamasında yer almadığına dikkati çeken diplomatik kaynaklar, çok taraflı konferansa gidilmesinin yolunun Downer'ın Mart ayının sonunda Ban'a vereceği değerlendirme raporunun olumlu olmasına bağlı olduğunu vurguladılar. Derviş Eroğlu, Türkevinde basın toplantısı yapacak.