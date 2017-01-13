Kıbrıs için anlaşma sağlanırsa İngiltere'nin kontrolünde bulunulan bölge ne olacak?

Cenevre'de Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıslı Türk tarafı arasında BM arabuluculuğunda süren müzakerelerden henüz bir sonuç çıkmış değil.

Bununla birlikte, garantör devletlerden Britanya'nın Ada'da bulunan üslerine ne olacağı büyük bir merak konusu.

Russia Today'de yer alan iddiaya göre, Britanya'nın Kıbrıs'ın Akrotiri ve Dhekelia bölgesinde yer alan askeri üsleri, anlaşma çerçevesinde kapatılacak.

İngiliz askerleri, Rum ve Türk tarafları arasındaki bölgede de BM barış gücü kapsamında görev yapıyor.

Kıbrıs'taki askeri üs ve istihbarat üssü, Britanya'nın Ortadoğu operasyonları için bir hayli önem taşıyor. Ancak Kıbrıs'ın elden çıkması durumunda, Britanya'nın operasyonlarını Bahreyn'de yeni açtığı üsse taşıyabileceği söyleniyor.