Kıbrıs Harekatı’nın 41'inci yıl dönümünde KKTC'de tören

KKTC'de Kıbrıs Harekatı’nın 41'inci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler sürüyor. Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı Solo Türk ile Türk Yıldızları'nın Girne’deki hava gösterileri yaptığı kutlamalar, Yavuz Çıkarma Plajı’nda yapılan geleneksel “şafak nöbeti” ile devam etti.

Girne'de binlerce kişi ellerinde meşaleler ve bayraklarla yürüyerek şafak nöbetini tutmak üzere konvoy halinde 20 Temmuz 1974’te Türk Ordusunun adaya ilk adımını attığı Yavuz Çıkarma Plajı’na indi. Tüm katılımcılara Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Birliği tarafından sıcak çorba, etli pilav, tulumba tatlısı ve ayrandan oluşan yemek dağıtıldı.

Plaj üzerine kurulan platformda yapılan sema gösterisinin ardından 21 imamın katılımıyla zafer duası edildi. Bir hücumbot işaret fişekleri atarak çıkarma bölgesine geldi. Son olarak yapılan havai fişek gösterileri ve okunan sabah ezanı ile şafak nöbet sona erdi.

Türk Hava Kuvvetleri Solo Türk ile Akrobasi Timi Türk Yıldızları’nın ayrı ayrı gerçekleşen performanslarında ise ilk gösteriyi saat 18.00’de Pilot Yüzbaşı Erhan Günar yönetimindeki F-16 Savaşan Şahin ile Solo Türk; saat 18.30’da ise 7 jet uçağından oluşan ’Türk Yıldızları’ yaptı. Solo Türk yaklaşık 25 dakika süren gösterisinde Türk savaş pilotlarının üstün cesaret ve manevra kabiliyetlerini büyük bir başarıyla sergileyerek izleyenlerin büyük beğenisini aldı. Daha sonra 7 uçaktan oluşan ’Türk Yıldızları’ ise yaklaşık 30 dakika süren gösteriler sundu. ’Türk Yıldızları’ sergilediği; 4’lü, 3’lü, 2’li ve toplu geçişlerde zaman zaman kanat açıklığı 1 metre olan tehlikeli figürler icra ederek izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Türk Yıldızları gösterilerinde ayrıca Girne semalarına kalp de çizdi. Gösterileri, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, 39’uncu Mekanize Tümen Komutanı Tümgeneral Sadık Piyade, bazı üst düzey yetkililer yanında çok sayıda vatandaş ve turist izledi.

Erdoğan KKTC'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" münasebetiyle düzenlenecek tören ve etkinliklere katılmak için özel uçak "ANA" ile saat 12.45'te KKTC'ye gitti.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenecek tören ve etkinliklere katılmak üzere KKTC'ye gelen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, törende İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Akıncı ile askeri selamladı. İstiklal Marşı okunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Törene, KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Ömer Kalyoncu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt, Dışişleri Bakanı Emine Çolak, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İsmail Serdar Savaş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ve diğer yetkililer katıldı.

Törende, TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay da hazır bulundu. Törenin ardından Erdoğan, Akıncı ile baş başa görüşmeye geçti.

Erdoğan daha sonra Lefkoşa'daki Atatürk Anıtına çelenk koyacak ve anıt özel defterini imzalayacak, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğini ziyaret edecek, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda geçit törenini izleyecek.

Erdoğan, ardından Lefkoşa’da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük kutlamaları çerçevesinde resmi geçit törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tören alanında bir konuşma yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın akşam saatlerinde KKTC’den ayrılması bekleniyor.