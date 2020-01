Kıbrıs görüşmelerinde yeni hedef 18 Ocak

Kıbrıs sorununa çözüm için BM gözetiminde pazartesi başlayan Cenevre müzakereleri ve önceki günkü uluslararası konferanstan görüşmelere devam kararı çıktı. 18 Ocak’ta uzmanlardan oluşacak heyetler bir araya gelecek.

Milliyet'ten Sefa Karahasan'ın haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis arasında hafta başı İsviçre’nin Cenevre kentinde başlayan müzakereler ve bunu izleyen, önceki gün geç saatlere dek süren uluslararası konferanstan somut sonuç çıkmadı. Ancak tartışmalı konularda uzman heyetlerin 18 Ocak’ta toplanması, ardından üst düzey konferans düzenlenmesi kararlaştırıldı.

BM Cenevre Ofisi’ndeki müzakerelerin ardından önceki akşam gerçekleştirilen ve açılışını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yaptığı uluslarası konferansta, garantör ülkeler ve adadaki taraflar aynı masa etrafında toplandı. Konferansa, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katıldı. Konferans sonunda somut sonuç alınamazken, müzakerelerin, uzman heyetler düzeyinde gelecek hafta sürdürülmesine karar verildi. Tartışmaların odağında garanti ve güvenlik konularıyla Türk askerinin Ada’daki varlığı bulunuyor.

Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın "henüz tam hazır olmadıkları" gerekçesiyle sürecin 23 Ocak’a uzatılması talebi, Akıncı ve Çavuşoğlu tarafından kabul edilmedi. Guterres, Kocias’a "Ne kadar zamana ihtiyacınız var?" diye sorarken, Yunan bakan 18 Ocak’ı gösterdi. Türkiye ve KKTC, "sürecin ucunun açık olmaması şartıyla" olumlu yanıt verdi.

Başbakanlara davet

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerinde teknik konuları konuşmak üzere 18 Ocak’ta garantör ülkelerden uzmanların, daha sonraki bir tarihte de bakanların bir araya geleceğini, bir sonuç çıkması halinde de başbakanları davet edeceklerini söyledi. Güvenlik ve garantiler konusundaki tutumlarının KKTC’nin tutumuyla örtüştüğünü belirten Çavuşoğlu, "Türkiye’nin güvencesi ve garantörlüğü Kıbrıs Türk halkı için hayati önemdedir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da, 20 aydır sürdürdükleri çalışmaların son aşamasına geldiklerini belirtirken, henüz çözüme ulaşmamış konular olduğunu fakat bu konuların son aşamaya gelindiğinde çözüme ulaştırılacağını kaydetti. Garantiler ve güvenlik konularının yanı sıra diğer konuların da paralel giderilmesi, sorunun artık sürüncemede kalmaması gerektiğini kaydeden Akıncı, “Buraya kadar getirilen sürecin başarısızlığa ulaştırılması büyük hata olur. Çünkü böylesi fırsat bir daha ele geçmeyebilir” dedi.

"Kabul edilemez"

Müzakerelerde Rum tarafının sunduğu haritanın "kabul edilemez” olduğunu, bunu Guterres’e de yazılı ilettiklerini vurgulayan Akıncı, “Sayın Anastasiadis’e de kabul edilemez olduğunu söyledik. Gerçekten kabul edilecek bir harita değil. Bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk de çıkmaz” diye konuştu.

Dönüşümlü başkanlığın, Kıbrıslı Türklerin siyasal eşitlik anlamında olmazsa olmazı olduğunu da kaydeden Akıncı, “Eğer böyle bir husus anlaşma metninde, yoksa ben bunu Kıbrıs Türk halkının referandumda onayına sunulacak metin olarak göremem ve altına imzamı da atmam” ifadesini kullandı.

Rum lideri Anastasiadis ise, diyalogda ilerleme kaydedildiğini belirtti. Anastasiadis, “Türkiye, güvenlik ve garantilerle ilgili konularda ilk kez aktif katılım sağlıyor” derken, tarafların diyalogun başında olduğunu, bir tarafın güvenliğinin diğer taraf için tehdit oluşturmayacağının kabul edildiğini kaydetti.

Uçak hazır bekletildi

Başbakan Binali Yıldırım, KKTC ile Rum tarafının Cenevre’deki görüşmelerine katılmayacağını açıklarken, perde arkasında İngilizler ve Yunanistan’ın açıklamaları olduğu bildirildi. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, “BBC ‘Başbakanlar Cenevre’ye gidecek’ diye haber yapıyor. Tweetler atılıyor, çok olumlu, her şey istendiği gibi diye... İşi oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar. Yunanistan Başbakanı, ‘Garantiler kalkmadan gitmeyiz’ diyor. Rumlar şartlarını açıklıyor. Cenevre’ye gitmek için şart koşuyor. Rumlar çözüm için hiçbir şey yapmıyor” dedi.

Kıbrıs ile ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Türkeş, Türkiye’nin çözümden yana olduğunu vurgulayarak, “Uçağımızı iki gündür hazır tutuyoruz. Valizimiz elimizde her an her saniye gidebilecek durumdaydık” dedi.

KKTC’de Denktaş’a anma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 5. ölüm yıldönümünde Lefkoşa’daki kabri başında anıldı. Denktaş’ın ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, KKTC’nin eski cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Derviş Eroğlu, Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş, bazı bakanlar, milletvekilleri, sendika ve dernek temsilcileriyle çok sayıda kişi katıldı. Dışişleri Bakanlığı da, Denktaş için bir anma mesajı yayınladı.