Kıbrıs görüşmelerinde olumlu hava

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden görüşmelerin perşembe günü yapılacak belirleyici toplantı öncesinde büyük bir iyimserlik içinde geçtiğini dile getirdi. Kıbrıslı Türk ve Rum temsilcilerle şu ana dek son derece yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Eide, birçok zorlu soruya yanıt bulduklarını ancak hala katedilmesi gereken bir mesafe olduğunu dile getirdi. Sözkonusu görüşmelerle, 1974 yılından bu yana ikiye bölünmüş olan Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi hedefleniyor.

Garantör ülkelerin dışişleri bakanları gelecek

İsviçre'deki Kıbrıs görüşmelerine Perşembe gününden itibaren garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin, daha önce planlandığı gibi hükümet ya da devlet başkanları yerine dışişleri bakanlarının geleceği bildirildi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de görüşmelerin gidişatından memnun olduğunu belirterek, önümüzdeki saatlerde ve günlerde anlaşma noktasına varılmasından umutlu olduğunu dile getirdi. Juncker Kıbrıs görüşmeleri ile ilgili olarak, "Cenevre'de olanları abartılı bir şekilde dramatize etmeden söylemeliyim ki bu, Ada'nın normal yoldan yeniden biraraya gelebilmesi adına en son fırsat" ifadesini kullandı. Juncker de Perşembe gününden itibaren Cenevre'deki görüşmelere dahil olacak.

Pazartesi günü Cenevre'de, Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda başlayan görüşmelerde Kıbrıslı Türk ve Rum delegasyonlarına, iki tarafın liderleri Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis başkanlık ediyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, ET/HT