-KIBRIS GÖRÜŞMELERİ OLUMLU GEÇTİ ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Cenevre'de yapılan Kıbrıs görüşmelerinin "olumlu geçtiği" değerlendirmesinde bulundu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın üçlü görüşmelerinde, Türk tarafı yapıcı bir tutum sergiledi. Konunun çözümü arzusu doğrultusunda yapıcı önerilerde bulunan Türk tarafının ayrıca bir yol haritası önerisinde de bulunduğu, Kıbrıs Türk tarafının olumlu tutumunun, BM tarafından da takdir edildiği belirtildi. Görüşmelerde, Kıbrıs Rum lideri Dimitris Hristofyas'ın "zamana oynayan bir tutum" sergilediğinin görüldüğü de ifade edildi. Dışişleri Bakanı Ahmed Davutoğlu'nun konuyla ilgili olarak Derviş Eroğlu ile bir telefon görüşmesi yaptığı da öğrenildi.