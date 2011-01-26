T24 LogoT24 Logo
Gündem

KIBRIS GÖRÜŞMELERİ OLUMLU GEÇTİ ANKARA (A.A)

26 Ocak 2011 21:58

-KIBRIS GÖRÜŞMELERİ OLUMLU GEÇTİ ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Cenevre'de yapılan Kıbrıs görüşmelerinin "olumlu geçtiği" değerlendirmesinde bulundu.  Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın üçlü görüşmelerinde, Türk tarafı yapıcı bir tutum sergiledi.  Konunun çözümü arzusu doğrultusunda yapıcı önerilerde bulunan Türk tarafının ayrıca bir yol haritası önerisinde de bulunduğu, Kıbrıs Türk tarafının olumlu tutumunun, BM tarafından da takdir edildiği belirtildi.  Görüşmelerde, Kıbrıs Rum lideri Dimitris Hristofyas'ın "zamana oynayan bir tutum" sergilediğinin görüldüğü de ifade edildi.   Dışişleri Bakanı Ahmed Davutoğlu'nun konuyla ilgili olarak Derviş Eroğlu ile bir telefon görüşmesi yaptığı da öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24