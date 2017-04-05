Kıbrıs görüşmeleri 11 Nisan'da yeniden başlıyor

BM'den yapılan açıklamada şubat ayı ortasında yarıda kesilen Kıbrıs görüşmelerinin 11 Nisan'da yeniden başlayacağı bildirildi. Açıklamada Türk ve Rum taraflarının görüşmeyi onayladığı kaydedildi.

Bu açıklama öncesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Brüksel'de Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile biraraya geldi. Akıncı Guterres'le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Görüşmemiz esnasında, Cenevre'den bu yana meydana gelen gelişmeleri kendisine Kıbrıs Türk tarafı olarak aktarma fırsatı bulduk. Çeşitli yönleriyle, ayrıntılarıyla kendilerini, kendi düşüncelerimiz ve pozisyonlarımız hakkında aydınlattık" dedi.

"Bu görüşmede Kıbrıs'ta iki kesimli, iki toplumlu, siyasal eşitlik içinde yaşanacak her iki tarafın da kaygılarına yanıt veren her iki toplumun da eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir çözüme olan bağlılığımızı ve kararlılığımızı yeniden teyit etme fırsatı bulduk" diyen Akıncı, bu nedenle görüşmenin çok yararlı ve verimli geçtiğini kaydetti. Görüşmeler konusunda pozisyonlarının çok iyi bilindiğini söyleyen Mustafa Akıncı, "Umarım bu yeni başlangıç tüm Kıbrıs için, bölge için ve tüm ilgili taraflar için hayırlı sonuçlar doğursun” dedi.

Akıncı-Guterres görüşmesi öncesinde ise Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide Lefkoşa'da Türk ve Rum liderler ile akşam yemeğinde bir araya gelmişti.

Türk ve Rum liderler Akıncı ve Anastasiadis'in katılımıyla 16 Şubat'ta yapılan Kıbrıs görüşmelerinde Rum kesimi okullarında 1950 yılında Yunanistan ile birleşme konusunda yapılan referandumun (Enosis plebisiti) yıllık olarak anılması kararına ilişkin gerginlik yaşanmıştı. Akıncı'nın bu kararın iptal edilmesini istemesi üzerine Anastasiadis toplantı salonunu terk etmiş ve görüşmeler yarıda kesilmişti.

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dpa/afp, HT/BK