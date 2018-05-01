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Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu öldü

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Muammer Bedez (65), koyunlarını otlatırken yılan sokunca fenalaştı

01 Mayıs 2018 13:57

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Muammer Bedez (65), koyunlarını otlatırken yılan sokunca fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Bedez, 3 gün süren yaşam savaşını yitirdi.
İbrahimağa Mahallesi\'nde besicilik ve çiftçilik yapan 5 çocuk babası Kıbrıs gazisi Muammer Bedez, 3 gün önce koyunlarını otlatmak için tarlasına gitti. Bu sırada sağ elinden yılan soktu. Bedez\'in sağ kolu, bir anda şişti. Evine dönen Bedez, bir süre sonra fenalaşmaya başladı. Durumu gören ailesi Bedez\'i kendi araçlarıyla Kula Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Doktorların müdahale ettiği Bedez, önce Salihli Devlet Hastanesi\'ne sonra Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Bedez, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kıbrıs Gazisi Bedez\'in, öğle vakti Kurşunlu Camii\'nde yapılacak törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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