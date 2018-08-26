Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Şeyho Lafçı (65), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kıbrıs Barış Harekatı gazisi olan ve uzun süredir yaşlılığa bağlı olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören 2 erkek, 3 kız babası Şeyho Lafçı hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi için Yeni Mezarlık Camisi\'nde düzenlenen törene; Vali Nurullah Naci Kalkancı, milletvekilleri Muhammed Fatih Toprak ve Abdurrahman Tutdere, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, siyasi parti başkanları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, jandarma ve emniyet personeli ile şehit aileleri katıldı. Kıbrıs Gazisi Şeyho Lafçı\'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı alana getirildi. İkindi namazını ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şeyho Lafçı\'nın cenazesi mezarlıkta toprağa verildi.



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