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Kıbrıs gazisi kazada öldü

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde, kavşakta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü 63 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yusuf Karlıova, yaşamını yitirdi

06 Eylül 2017 16:30

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Alaşehir İlçesi\'nde, kavşakta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü 63 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yusuf Karlıova, yaşamını yitirdi.
Kaza bugün saat 10.00 sıralarında Alaşehir- Sarıgöl karayolu Delemenler Kavşağı\'nda meydana geldi. Sarıgöl\'ün Subaşı Mahallesi\'nden Alaşehir\'e gitmek için 20 ZH 099 plakalı motosikletle yola çıkan Yusuf Karlıova, kavşakta iddiaya göre aniden sola döndü. Aynı yönde giden 45 ZT 536 plakalı otomobilin sürücüsü Zekerya Aysu, önüne çıkan motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Kıbrıs gazisi Yusuf Karlıova 112 acil sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Değiştirme Birliği\'nde görev yapan Alaşehir Muharip Gaziler Derneği üyesi gazi Yusuf Karlıova\'nın, 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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