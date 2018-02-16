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Kıbrıs Gazisi, evinde ölü bulundu

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdiril (65), yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu

16 Şubat 2018 13:12

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdiril (65), yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Erdiril\'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Beybes Mahallesi Ödül Sokak\'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Mehmet Erdiril\'den yaklaşık bir haftadır haber alamayan yakınları, bugün eve geldiklerinde, Erdiril\'i hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sağlık görevlileri yaptığı müdahale Erdiril\'in öldüğünü saptadı. Erdiril\'in cesedi otopsi için Meram Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Erdiril\'in ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

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