Kıbrıs Cumhurbaşkanı BM'de Türkiye'yi suçladı

Birleşmiş Milletler 72'nci Genel Kurulu toplantılarında konuşan Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, barış müzakerelerinden sonuç alınamamasının nedeninin "Türkiye'nin uzlaşmaz tavrı" ve "Kıbrıs'ı bir Türk sömürgesi haline getirmeye yönelik teklifleri" olduğunu öne sürdü.

Kıbrıs'ta 40 yılı aşkın süredir devam eden sorunun çözümü için yapılan son müzakereler Temmuz ayında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arabuluculuğunda gerçekleştirilmiş ancak sonuç alınamamıştı.

Erdoğan'a yanıt verdi

BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "karşılıklı suçlama oyununa girme niyetinde olmadığını" ancak Kıbrıslı Rumların yapıcı tutumuna rağmen görüşmelerin çıkmaza girdiğini belirten Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü aynı salonda yaptığı açıklamalara da yanıt verdi.

Anastasiadis, müzakere sürecinin, Rum tarafının "anlaşılmaz" tutumu sebebiyle sonuçsuz kalmasından üzüntü duyduklarını söyleyen Erdoğan'ın bu sözlerine, "Kıbrıslılar için Kıbrıslılar tarafından yönetilen bir devlet" istediğini ifade ederek karşılık verdi ve Erdoğan'a "Tüm kararların dış bağımlılıklar olmaksızın, sadece kendi vatandaşlarınca alındığı normal bir devlet kurulmasını savunmanın neresi mantıksız?" sorusunu yöneltti.

"Yeni müzakerelere hazırız"

Anastasiadis konuşmasında ayrıca, Cuma günü bir araya geleceği BM Genel Sekreteri Guterres'e Kıbrıs müzakerelerine yeniden başlamaya hazır olduklarını ileteceğini söyledi.

Rum lider, Kıbrıs konusunda yeni bir konferans düzenlenmesine ve geçmişteki hataların tekrarlanmaması amacıyla gösterilecek çabalara destek olunması için BM üyesi ülkelere de çağrıda bulundu.

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DW/dpa,CÖ/BK