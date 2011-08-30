‘Kıbrıs’ çiftlikte sonuca bağlanacak

T24



Dünyadan izole edilecekler

400 dönümlük arazi içinde

Milliyet'ten Sefa Karahasan imzalı habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas’la Ekim ayının sonlarında gerçekleştirmeyi düşündüğü üçlü görüşmeyi New York’ta Long Island’da bulunan bir çiftlikte yapmayı planladığı bildirildi.Kıbrıs’ta devam eden görüşmelerin yıl sonunda bir sonuca bağlanmasını isteyen Moon, liderlerle çiftlikte konferans şeklinde görüşmelerini yapacak. Al-ver süreci Moon’un huzurunda yapılacak. Gerektiği durumlarda Türkiye’den veya Yunanistan’dan diplomatlar da konferansa katılacak. Moon’un, Türkiye ve Yunanistan’ın da katılacağı bir konferans düzenleme düşüncesinde olduğu da belirtiliyor.Ban Ki Moon, çiftlikte yapılacak görüşmeyle ilgili düşüncesini liderlere Kıbrıs’taki temsilcileri aracılığıyla iletti. Eroğlu, öneriye karşı çıkmadı ve olumlu cevap verdi. Rum tarafı da öneriyi reddetmedi. Rum basını üçlü görüşmenin liderlerin niyetleri ve gelişmeler ışığında bir hafta dahi sürebileceğini öngören Ban Ki Moon’un liderlerin ve müzakere gruplarının dış müdahalelerden uzak olacakları, izole edilmiş bir çiftlik evinde yapılmasını düşündüğünü yazdı. Buna göre, çiftlikte liderler basından uzakta, müzakerelerde konuşulanların sızması tehlikesi olmadan al-ver sürecini gerçekleştirebilecek.Üçlü konferansın Long Island’daki 400 dönümlük arazi içerisinde uluslararası dayanışmayı destekleyen Greentree Vakfı’na ait bir çiftlik evinde yapılması planlanıyor. Vakfın hedefinin “hakların birbirlerini anlamalarını sağlamak” olduğu, bu yüzden çiftliğin daha önce de BM nezdindeki çeşitli siyasi görüşmeler için tahsis edildiği belirtildi.