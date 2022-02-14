Kıbrıs Bugün gazetesi: Söylemez kardeşler cinayetten önce Halil Falyalı ile telefonda konuştu, Mustafa Söylemez Falyalı’nın kafasına ateş etti

Kıbrıs Bugün gazetesi, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in videolarındaki iddialarla gündeme gelen Halil Falyalı'nın öldürülmeden önce Söylemez kardeşlerle telefonda konuştuğunu, Mustafa Söylemez'in Falyalı'nın kafasına ateş ettiğini öne sürdü.

Haberde, "İstanbul’da gözaltı sayısı 6’ya, Kıbrıs’ın kuzeyinde 4’e yükseldi. Elde ettiği tüm bulguları paylaşan emniyet güçlerinden edinilen bilgiye göre Falyalı’ya son tetiği Mustafa Söylemez çekti. Olayla ilgili kardeş Faysal Söylemez de gözaltına alındı. Söylemez Kardeşler çetesinin lideri Mustafa Söylemez’in cinayeti birlikte işlediği düşünülen ve adaya yasa dışı yollarla tekne ile girdikleri tespit edilen gözaltındaki Veysel Sarı ve Musa Çiçek yakalandıkları Alsancak’taki evi Mustafa Söylemez’in kiraladığını belirtti. Zanlıların evinde 1 adet uzun namlulu silah ile 15 adet mermi bulundu." ifadeleri kullanıldı.