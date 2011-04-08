Kıbrıs bayrağını Türkiye Büyükelçiliği'ne astılar!

T24 - Başbakan Erdoğan’ın sert tepki gösterdiği “Toplumsal Varoluş” mitinglerinin 3’üncüsü dün KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da yapıldı. Mitingde Türkiye Büyükelçiliği önünde açılan Ankara karşıtı pankartlar ve elçilik binasına Kıbrıs bayrağı asılması nedeniyle büyük olaylar çıktı.



Kuzey Kıbrıs’ta Ankara’nın talebiyle açıklandığı iddia edilen kemer sıkma politikalarını protesto etmek için KKTC Sendikal Platformu tarafından başlatılan eylemlerin 3’üncüsü dün gerçekleşti. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:







28 Ocak’ta 25 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen eylemde Rum bayrakları ve Türkiye’yi protesto eden pankartlar açılması üzerine Başbakan Erdoğan büyük tepki göndermiş, hatta Türkiye’nin KKTC Büyükelçisi değişmişti. Bu tepkilerin ardından ikinci eylem 2 Mart’ta daha sakin bir atmosferde gerçekleşmiş ve 10 bin kişi katılmıştı. Dün ise bu kez 2500 kişilik bir grup KKTC Cumhuriyet Meclisi ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde sloganlar atarak yürüdü. Mitingde, bazı gruplar tarafından açılan “İşgalci TC Kıbrıs’tan defol” yazılı pankarta polis müdahale etti. Pankartı almak isteyen polise eylemciler tepki gösterdi. Polisi, eylemcilerin arasından, olaya müdahale eden diğer polisler kurtardı.





Cadde trafiğe kapandı







Bazı siyasi partilerin de destek verdiği eylem nedeniyle, Cumhuriyet Meclisi ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünden geçen yol iki taraflı trafiğe kapatılarak, eylemciler buraya alınmadı. Şehitler Abidesi’nin bulunduğu Şehitler Meydanı’nda toplanan kalabalık, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Ankara elini yakamızdan çek”, “Polis devleti olmayacağız”, “Paketi getireni paket yaparız” gibi sloganlar attı. Meclis yanında, ekonomik uygulamayı temsilen paket, hükümeti temsilden de kukla maketi yakıldı.





Meclis’ten tepki geldi



Bazı gruplar, eyleme katılan, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve eski başbakan Ferdi Sabit Soyer ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı’ya sert tepki gösterdi. Gruptakiler, CTP’li yetkililere ve TDP Genel Başkanı’na karşı, “işbirlikçiler dışarı”, “barra (defolun)” sloganları atarak tepki gösterdi. Bazı eylemciler ile CTP Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu arasında ise arbede yaşandı. Kalyoncu’yu göstericelerin elinden polis kurtardı. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, mitingin ardından yayınladığı açıklamada Meclis önünde düzenlenen eylemde Türk askerini “işgalci” gösteren, Türk hükümetini, siyasi parti başkanlarını, milletvekillerini ve parlamentoyu hedef alan pankart ve söylemleri şiddetle kınadı. Yazılı açıklamada şöyle denildi: “Kıbrıs Türk halkının demokrasi anlayışı, hoşgörüsü bu değildir. Bu tür davranışları gerçekleştirenler halktan tasvip görmeyeceklerini bilmelidirler. Ayrıca bilmelidirler ki bu tür söylem ve eylemler sendikal hareketlere zarar verdiği gibi kabul edilmesi de mümkün değildir.”







YİNE O PANKART



Eylemin gerçekleştiği bölgede bulunan Afrika gazetesi merkezinde de Başbakan Erdoğan’ı kızdıran “Ha...tir” pankartı ile Kıbrıs bayraklarının asılı olması dikkat çekti.





MAKET YAKILDI







Bazı siyasi partilerin de destek verdiği eylem nedeniyle, Cumhuriyet Meclisi ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünden geçen yol iki taraflı trafiğe kapatıldı. Şehitler Meydanı’nda toplanan kalabalık, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Ankara elini yakamızdan çek”, “Polis devleti olmayacağız”, “Paketi getireni paket yaparız” gibi sloganlar attı. Meclis yanında, ekonomik uygulamayı temsilen paket, hükümeti temsilden de kukla maketi yakıldı.





‘Yaseminler’ astı, polis indirdi







“Yaseminler” olarak bilinen gruptan bir kişi, elindeki salladığı Kıbrıs bayrağını Türkiye Büyükelçiliği bahçesinin tellerine asınca polis müdahale etti. Bayrağı alan polis ile eylemciler arasında yine arbede çıktı.













KKTC Devlet TV’si ile ajansı da destek verdi



Sendikalar, eyleme katılımı artırmak için birçok işyeri, daire ve okullarda değişik saatlerde greve gitti. Eyleme destek amacıyla Basın Sen, örgütlüğü olduğu, Bayrak Televizyonu (BRT) ve Türk Ajansı-Kıbrıs’ta (TAK) grev uyguladı. Sendikal Platform, eylem nedeniyle dağıttığı broşürlerle “Şimdi kavgayı büyütme zamanı” ifadesine yer vererek, kavganın, “demokrasi, ekonomik ve sosyal hakların korunması, özelleştirme adı altında Kıbrıslı Türklere ait kamusal alanların peşkeş çekilmemesi, çocukların geleceğine sahip çıkılması” için olduğu belirtildi. Eylem gerekçeleri arasında, “vatandaşlık dağıtma uygulamalarının derhal durdurulması, Kıbrıslı Türklerin ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarına uymayan yaptırımlardan kurtulmak, toplumsal yok oluşa karşı durmak, Kıbrıs sorununu çözmek, Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda yerini almasını sağlamak ve siyasi eşitlik” de sayıldı.





DEV-İŞ BAŞKANI SEYİS: ‘Kıbrıslı Türkler, kendi kendini yönetmek istiyor’



Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Mehmet Seyis, mitingin sonunda yaptığı açıklamada, “Bazı küçük grupların, ne zaman bir kalabalık görseler, kendi görüşlerini yansıtmayı bir alışkanlık haline getirdiğini” belirterek, “O kitlenin önüne 5 kişi, 10 kişiyle girip, sanki bütün kitle onların görüşlerindeymiş gibi yansıtmaya çalışıyorlar” dedi. Bu konuda basını, kitleler yerine bu tür pankart açanları göstermekle suçlayan Seyis, şunları söyledi: “Olay ortadadır. Bizim sendikalarımızın tepkisi çok açık bir şekilde, Türkiye’deki yönetimin buraya yaptığı dayatma ve buradaki yönetimin de bu kadar edilgen olması. Kıbrıslı Türkler kendi kendini yönetme kavgası veriyorlar. Hiç kimseyi rencide etme, rahatsız etme niyetinde değildirler. Dolayısıyla marjinal grupların yaptıkları kendilerini bağlar.”