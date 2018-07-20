Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü kutlandı

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 44. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımında resmi tören düzenlendi.

Girne Kapısı'ndaki Atatürk Anıtı'ndaki törene, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, TBMM Başkan Vekili Levent Gök, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, TSK Temsilcisi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, diğer askeri ve sivil yetkililer katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Törende, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesinin sonrasında Akıncı ve Oktay anıt özel defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 44. yılında yine huzurunuzdayız. İlke ve devrimlerinizi hiçbir zorlama olmadan benimsemiş bulunan Kıbrıs Türk halkı böylesi bir günde sizi saygı ve rahmetle yad etmektedir. Sizin 'Çağdaş Uygarlığa Ulaşma' hedefinizi ve 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' ilkenizi özümsemiş, demokratik ve laik bir toplum olarak yaşamını sürdürmeyi temel prensip sayan toplumumuz, bu doğrultuda gelişimini sürdürecektir. Sizden aldığımız ilhamla yolumuza devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sizi bir kez daha saygı ile anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise anıt özel defterinde şu ifadeleri kaleme aldı:

“Aziz Atatürk, Kıbrıs Türk Halkıyla güç birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz şanlı Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümünü idrak etmenin heyecan ve gururuyla manevi huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü’nün verdiği çetin mücadeleyle aziz şehitlerimizin kanlarıyla kazanılan hürriyet ve refahın teminatı olmaya devam edecek. Tarihi ve vicdani sorumluluğunu hassasiyetle yerine getirmeyi sürdürecektir. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davası için verilen mücadeleye olan inancımızı, zorlu davamızdaki birliğimizi bir kez daha teyit ediyor, aziz hatıranı şükran ve rahmetle yad ediyoruz.”

Anıtkabir ziyareti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Korkut, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Kıbrıs Türkü’nün hürriyetine ve varlığına kasteden Rum-Yunan ikilisinin teşebbüsünü bertaraf eden, Ada'nın barış ve huzura kavuşmasına Mutlu Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümü münasebetiyle manevi huzurunuzda bulunmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz.

Mutlu Barış Harekatı sayesinde can güvenliğinden yoksun karanlık bir dönemi geride bırakan Kıbrıs Türk halkı, ilke ve inkılaplarınız ışığında kurmuş olduğu KKTC ile kendi devlet çatısı altında yaşama istencini ortaya koyarak siyasi eşitliğinden vazgeçmeyeceğini ve Ada'da azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini kanıtlamıştır.

Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anarken, Kıbrıs Türk halkı ve KKTC devleti adına Türkiye Cumhuriyeti halkı ile tüm sivil ve askeri kurum ve kuruluşlarına şükranlarımızı sunar, manevi huzurunuzda saygı ile eğiliriz."

Heyetle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Korkut, daha sonra Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene geçti.

Törende KKTC adına Korkut, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, anıta çelenk bıraktı.

Taksim'de çelenk bırakıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğu, emekli subaylar ve astsubaylar, gaziler ve muharip dernekleriyle çok sayıda üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının çelenklerini Taksim Cumhuriyet Anıt'ına bırakmasıyla başlayan tören, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sirkeci Şube Başkanı Gazi Ahmet Kendigel, Gazi dernekleri adına yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları zulümden kurtulduğunu söyledi.

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer ise 20 Temmuz'un, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasının ve varoluş mücadelesinin dönüm noktası olduğunu belirtti.

Yönlüer, Kıbrıs Türklerine yönelik sistematik saldırıların 20 Temmuz 1974'e kadar devam ettiğini ve Kıbrıs Barış Harekatı ile zulmün sona erdiğini ifade ederek, "1968 yılından beri Birleşmiş Milletler çatısı altında kapsamlı bir çözüme varılması amacıyla sürdürülen görüşmeler, Barış Harekatı'nı müteakip de devam etmiştir. Varılacak çözümün Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi sulandırılmadan iki kesimlilik, siyasal eşit statü ve iki eşit kurucu devlete dayalı yeni bir ortaklıkta yattığı yadsınamaz bir gerçektir." diye konuştu.

İzmir'de törenle kutlandı

Kutlama nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenklerin konulması ve saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İzmir Başkonsolosu İpal Emin, 44 yıl önce bugün, Türkiye'nin tarihi bir karar alarak Kıbrıs'ta Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğini ve Kıbrıs Türk halkını esaretten, toplu mezarlardan kurtardığını belirtti.

Emin, Türkiye'nin barış, insan hakları ve demokrasi için el ele vererek Kıbrıs'ta bir destan yazdığını ifade etti.

Rumların "20 Temmuz 1974" tarihini "yok" kabul ettiğini söyleyen İpal Emin, şöyle konuştu:

"Tüm dünyayı bir yalana inandırmaya devam ediyorlar. Barış Harekatı'nın 'Türkiye'nin işgali' olduğunu iddia ediyorlar. 20 Temmuz Barış Harekatı, Rum-Yunan ikilisinin fiilen adayı Yunanistan'a bağlama adımlarının ardından, 1960 Zürih-Londra Antlaşmalarının Türkiye'ye verdiği garantörlük yetkisiyle adada bulunan soydaşlarını zulümden kurtarmak için cesurca alınmış bir kararla gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra kimse adada yaşayan Türkleri yok edecek planlar yapmaya bir kez daha cüret edemeyecektir. Çünkü bizler, Rum tarafının ifade ettiği gibi adada yaşayan azınlık değiliz. Bizler Türkiye ile beraber dimdik ayakta duran bir milletin kopmaz bir parçasıyız."

Mersin'de tören

KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından deniz üsteğmen Samil Yalçın, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, bir öğrenci de şiir okudu.

KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, buradaki konuşmasında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlangıç noktası olan Mersin'de bir kez daha bu günü kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.