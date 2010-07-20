-KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 36. YIL DÖNÜMÜ LEFKOŞA - Züleyha Karaman - Kıbrıs Türk halkı, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatınının 36. yıl dönümünü ''Şafak Nöbeti'' ile karşıladı. KKTC Dış Basın Birliğinin fikir babalığında gelişen organizasyonla 19 Temmuzu 20 Temmuza bağlayan gece yarısı Yavuz Çıkarma Plajı'nda toplanan kalabalık, 36 yıl önce adaya barış ve Kıbrıs Türküne özgürlük getiren anı ''Şafak Nöbeti'' ile bekledi. Etkinliğe, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Zorlu Töre, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş da bir süre katıldı. Kıbrıs Barış Harekatında çıkarmanın yapıldığı Yavuz Çıkarma Plajında gece yarısı toplanan katılımcılar, açılış konuşmalarının ardından Bülent Ortaçgil ve Yasemin Kumral'ın şarkılarıyla ''aydınlık günlerin gelişini'' kutladı. Katılımcılar, konser alanından ellerinde meşalelerle plaja yürüyerek, sahildeki kamp ateşleri eşliğinde bekleyişe geçti. Bir saatlik sembolik sessiz bekleyişte sadece sanatçı Volkan El'in neyine üflediği nağmeler duyuldu. 20 Temmuz 1974'de adaya Yavuz Çıkarma Plajından çıkan gaziler, gemilerle gelerek, sahilde bekleyen Mücahit gazilerle kucaklaştı ve beyaz güvercinler havaya bırakıldı. Etkinlik, KKTC Din İşleri Başkanı Yusuf Suiçmez'in sabah ezanını sahilde okuması ve şehitlerin ruhları için dua okunmasıyla tamamlandı.