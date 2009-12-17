Kıbrış Barış Harekatı'na 1 trilyon dolarlık dava

T24 - 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ABD'de dava konusu oldu. Mihalis Tumazu, Nikolas Kacilaris ve Marula Tombazu isimli Rumlar, ABD'nin Columbia Eyalet Mahkemesi'nde Türkiye ve KKTC aleyhine "eski mallarına ulaşamamaları ve kullanamamalarının karşılığı olarak 400 milyar dolar; manevi tazminat olarak da toplam 1 trilyon dolarlık dava açtı.



ABD vatandaşı da olan Rumlar adına dava açan Athan Çimbidis isimli Rum avukat, Türkiye'nin 1974'te insan hakları ihlallerinde bulunduğunu ve bunu Amerikan silahlarını kullanarak yaptığını savunuyor. Çimbidis, Güney Kıbrıs'taki Rumları da bu davaya katmak amacıyla Rum tarafında temaslarda bulunuyor.



Çimbidis, Rum Fileleftheros gazetesine yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ın bir bölümünde süregelen "işgal" ve insan hakları ihlalleri iddiasıyla açtıkları davada Türkiye ve KKTC'den "çok ağır" bir bedel talep ettiklerini söyledi.



Bu davanın yalnız başvuru sahibi üç Rum'u değil, bütün Rumları ilgilendirdiğini savunan Çimbidis, müvekkili olan üç Rum adına Washington'da açtıkları dava ile Türkiye'den, KKTC'deki "eski mallarına ulaşamamaları ve kullanamamalarının karşılığı olarak 400 milyar dolar tazminat talep ettiklerini bildirdi.



Manevi tazminat



Başvuruda, yine mallarına erişimlerinin ve kullanmalarının reddedilmesi nedeniyle Rumların uğradıkları manevi zarar için de bir trilyon dolar manevi tazminat talep ediliyor.



KKTC, üç davacının ve bütün Kıbrıslı Rumların Kuzey Kıbrıs'taki mallarının reklamını yapmakla da suçlanıyor.



Türkiye ve KKTC'den, bugüne kadar eski Rum malı satışlarından aldıkları bütün paraları vermeleri isteniyor. Bunun için Rum mallarının satışı için reklam yapılmasını yasaklayan bir mahkeme kararının da çıkartılması talep ediliyor.



Çimbidis, "bu davanın diğer davalardan farkının, ilk kez, dava sahiplerinin ötesinde bütün göçmenleri ilgilendirmesi olduğunu" savundu. Başvuru sahiplerinin ABD vatandaşı olmasının şart olmadığını ifade eden Çimbidis, Kıbrıs'ta ikamet eden Rumların da aynı şeyi yapabileceklerini kaydetti.



Bu nedenle Çimbidis, Washington'da açılmış davaya katılmak isteyen Kıbrıslı Rumlarla temas etmek amacıyla Güney Kıbrıs'ta bulunuyor. Çimbidis, Türkiye ve KKTC aleyhine çıkacak bir mahkeme hükmü ile, Washington'da sahip oldukları taşınmazlarının mezada çıkartılması, Türk tarafının belirli bir bankada bulunan bütün yatırımlarına (Kıbrıs Rum malı satışlarından elde edilenlere karşılık olarak) el konulması emrini gündeme getirebileceğini iddia etti.

