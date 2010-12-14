-KIBRIS BARIŞ GÜCÜNÜN GÖREV SÜRESİ UZADI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 14.12.2010 - BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını öngören karar tasarısını kabul etti. Türkiye, Konseyde yapılan oylamada ''Hayır'' oyu verdi. Görev süresi yarın dolacak olan UNFICYP'in süresinin 6 aylığına uzatılmasını isteyen karar tasarısına 14 ülke ''Evet'' oyu verirken, Türkiye'yi temsil eden Büyükelçi Ertuğrul Apakan, ''Hayır'' oyu kullandı. Kararın kabulüyle UNFICYP'in görev süresi 15 Haziran 2011'e dek uzatılmış oldu. Büyükelçi Apakan, kararın kabulünün ardından Türkiye'nin konuyla ilgili görüşlerini açıklayan bir konuşma yaptı. Apakan, konuşmasında, 1964 yılında UNFICYP'i kuran 186 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının ve o zamandan bugüne gücün görev süresini uzatan tüm Konsey kararlarının adada hep tek bir taraftan söz ettiğini, ancak 1963 yılından beri Kıbrıs'ın tümünü temsil eden ortak ve anayasal bir hükümet bulunmadığını belirtti. Bu yanlışın bu kararda da düzeltilmediğini söyleyen Apakan, kararın BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un son Kıbrıs raporundaki görüşlerini de tam yansıtmadığını belirtti. -KARARIN İÇERİĞİ- BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresini 6 aylığına uzattığı kararda, adada iki liderden müzakerelerin ivmesini artırmaları istendi. Kararda Kıbrıs'ta iki lider arasında devam eden kapsamlı müzakerelerde bugüne dek kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyulduğu belirtildi. Ancak Konsey, son aylardaki yavaş ilerlemeden endişe duyduğunu kaydederek adadaki statükonun sürdürülemez olduğunu ve ''vakitli bir şekilde, kararlı ilerleme yapılması için ortada eşsiz bir fırsatın'' olduğunu vurguladı. İki liderden bu fırsattan tam olarak yararlanarak, siyasi eşitliğe sahip, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde, kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme ulaşmak için müzakerelerdeki ivmeyi artırmalarının kuvvetle istendiği belirtilen kararda, Konseyin yakın gelecekte müzakerelerde kararlı bir ilerleme görmeyi sabırsızlıkla beklediği de vurgulandı. Genel Sekreterin, 18 Kasımda iki liderle görüşmesi sırasında, müzakerelerdeki ilerlemeyi teşvik etmek için gösterdiği çabaları ve Ocak ayında iki liderle yeniden görüşme niyetini memnuniyetle karşıladığını belirten Konsey, Genel Sekreterin müzakere süreciyle ilgili olarak Konsey'e Şubat ayında bir değerlendirme raporu sunacağını da bildirdi. Konsey kararında, güven artırıcı önlemlerin bazılarının uygulanmasından ve özellikle Yeşilırmak geçiş kapısının açılmasından memnuniyet duyulduğu belirtilirken, Kıbrıs'ta iki tarafın ve liderlerinin kamuoyu karşısında olumlu konuşmaları ve çözümün getireceği yararları onlara açıkça anlatmaları gereğine de işaret edildi. Kararın sonuç paragraflarında ise Konsey, Kıbrıs'taki iki liderin müzakerelerin ivmesini artırmaları, Ocak 2011'deki görüşmeye hazırlık kapsamında aralarındaki temel uzlaşmazlık noktalarını gidermek üzere pratik bir plan hazırlamak da dahil sürece yapıcı ve açık şekilde katılmaları çağrısında bulundu. Ayrıca Konsey, kararında, iki lidere, toplumlarına müzakerelerle ilgili daha yapıcı ve uyumlu mesajlar vermeleri, sivil toplumun müzakere sürecine uygun şekilde daha fazla katılmasını sağlamaları çağrısında bulunurken, güven artırıcı önlemlerin uygulanmasının ve yeni geçiş kapılarının açılmasının da önemini dile getirdi. Kararda daha önce kabul edilen Güvenlik Konseyi kararlarında da görüldüğü gibi Kıbrıs Rum yönetiminden ''Kıbrıs Hükümeti'' olarak bahsediliyor ve Rum yönetiminin UNFICYP'in görev süresinin yenilenmesinin gerekli olduğunu düşündüğü belirtiliyor.